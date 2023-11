Un sueño hecho realidad: Tapia y Coello son los reyes del pádel mundial en 2023

El binomio de Agustín Tapia y Arturo Coello consiguieron matemáticamente cerrar el año en lo más alto del ranking del pádel mundial. El argentino y el español, con 24 y 21 años respectivamente, entran de lleno en el salón de la fama del 20x10, coronándose como los reyes del circuito World Padel Tour en su última temporada.

Para conseguirlo, han ganado 10 títulos en el circuito propiedad del Grupo Damm a lo largo de la temporada y será recordada su racha de 46 victorias consecutivas que dejó sin palabras a todos los expertos de este deporte. Todo esto siendo 2023 su primer año como pareja profesional, algo que le suma aún más mérito a la hazaña. Los chicos de Gustavo Pratto han demostrado que el futuro del pádel está en sus manos.

Lo han conseguido después de pasar a la final del Open de México y de que Martín Di Nenno y Franco Stupazcuk hayan caído en semifinales. La victoria de los bombarderos ante Edu Alonso y Álex Arroyo les eleva a otra dimensión. Pero no podemos olvidar la temporada que han cuajado los superpibes que han peleado por el número uno hasta el penúltimo torneo de la temporada, algo que parecía imposible en la primera mitad de 2023.

Después de conseguir nueve victorias consecutivas en las primeras pruebas del año, se ha complicado más de lo previsto con el buen momento que han atravesado Di Nenno y Stupa durante los últimos meses. Pero al final Agustín y Arturo han conseguido un objetivo que no pasaba por su cabeza cuando arrancaron esta etapa profesional a principios de enero.

El Mozart de Catamarca no podía evitar contener las lágrimas al conseguir un hito con el que llevaba soñando toda la vida: "Fue un año increíble, nunca lo hubiésemos imaginado. Parecía mentira que después de tantas victorias durante la temporada nos haya costado tanto ser números uno. Pero nunca dejamos de trabajar, cuando no ganábamos éramos más equipo todavía. Quiero agradecer a Arturo que me ha hecho vivir cosas que nunca había vivido", comentaba Agustín en los micrófonos de World Padel Tour, que hacía reír al público mexicano al no acordarse de que todavía tenían que jugar la final.

Por su parte, Coello quiso acordarse de toda la gente que les ayuda en su día a día: "Ha sido una semana intensa de emociones. Hoy estaba muy nervioso después de la presión que teníamos. Quiero tener palabras de agradecimiento para mi familia. Han luchado mucho para que nosotros estemos hoy donde estamos. Es un día muy especial para mí".

Los bombarderos han soltado de golpe toda la presión que venía afectándoles durante la segunda parte de la temporada. Ahora, con el número uno en el bolsillo, solo les queda disfrutar de la final del Open de México, el Premier Padel de Milán y cerrar la temporada en el Master Final que tendrá lugar en Barcelona del 14 al 17 de diciembre en Barcelona y que será la última prueba de la historia del circuito World Padel Tour.