US Open: Rafael Nadal asustó a todos con el fuerte golpe que se dio en el rostro con la raqueta

En el último encuentro de la jornada del jueves en el imponente Arthur Ashe, ya en plena trasnoche de Nueva York, todo parecía transcurrir con normalidad en el US Open. Después de un arranque con dudas, y tras ceder el primer set, Rafael Nadal encaminaba su encuentro frente al italiano Fabio Fognini. Sin embargo, el zurdo de Manacor, que en este torneo lucha por volver a ser el número 1 del mundo, sufrió un susto por una acción inesperada.

¿Qué sucedió? Con el resultado 2-6, 6-4, 6-2 y 3-0, Nadal se dispuso a recibir un servicio de Fognini. Contestó el primer golpe, y luego fue a buscar el segundo sobre su revés, bastante exigido; luego de ese impacto, la raqueta del español rebotó contra el piso y dio de lleno sobre la nariz de Rafa, que todavía no había podido incorporarse. Fue un golpe que el español sintió de inmediato; soltó la raqueta y de inmediato se dirigió a su silla y se acostó boca arriba para ser atendido, ya que comenzaba a sangrar profusamente en su rostro.

El encuentro fue momentáneamente suspendido, mientras ingresó de inmediato el médico para atender al zurdo manacorí, al que se le cerró la herida. Poco después, y ante la ovación de la multitud en el court central, Nadal se levantó. Y siguió jugando, como si nada. Un rato después, sentenció el duelo: 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, en dos horas y 43 minutos de juego.

"Estaba un poco mareado al principio, fue algo bastante doloroso, pero estoy bien. ¿Si me había sucedido antes? Me había pasado con un palo de golf, nunca con la raqueta. Cuando estaba set abajo y quiebre abajo, sólo pensé en jugar un poco mejor, sentirme mejor en la pista, porque no sentía nada, no me sentía dentro del partido, no me veía compitiendo. Probablemente fue uno de mis peores inicios, pero es parte del juego. Tienes que aceptar la situación. No han sido meses fáciles para mí y estas cosas pueden pasar. Seguir vivo después de un partido como este y tener la oportunidad de continuar significa mucho. Hay que mantenerse positivo y no frustrarse. Pero no fue un buen partido para mí", destacó Nadal en la entrevista a pie de la cancha.

Su próximo adversario será el francés Richard Gasquet. "Lo conozco desde que teníamos 12 años y siempre va a ser un reto para mí, una nueva oportunidad para los dos, pero voy a ir por más", consideró el zurdo. Compañeros de generación (Nadal es apenas 15 días mayor que el galo), Rafa ostenta un récord inmaculado: venció a Gasquet en los 17 partidos que disputaron en el ATP Tour. El francés sólo lo superó hace 19 años, en un Challenger en el que se impuso por retiro por lesión del zurdo.

Ganador del US Open en cuatro oportunidades, la última de ellas en 2019, que además se trató de su última participación hasta este año, Nadal también se cobró desquite de una impactante eliminación ante Fognini en este mismo Grand Slam, en la temporada 2015. Aquella vez, el italiano había dado la nota al vencerlo en cinco sets y después de perder los dos primeros.

Ante el veterano Fognini, de 35 años y número 60 de la ATP, Nadal llegó a correr aún más riesgos que en su estreno del martes frente al debutante Rinky Hijikata. Nadal estuvo al borde de meterse en graves problemas cuando, después de jugar uno de sus peores primeros sets, vio cómo el italiano servía para ponerse 5-3. Pero consiguió salir airoso de ese trance, y desde allí el partido cambió de manos definitivamente. Y ni siquiera el curioso accidente que sufrió el español cambió esta vez el curso del encuentro.