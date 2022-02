Video: La agresión del Pulpo González a Ojeda en el partido de Boca Juniors vs. Rosario Central

El volante del Xeneize le dio un golpe en la cara al jugador del Canalla, quien rápidamente sufrió la inflamación del ojo.

Diego González y Emmanuel Ojeda jugaron un partido aparte dentro del área, en el encuentro entre Boca y Rosario Central. ¿El resultado? El mediocampista del Canalla con un ojo hinchado cual Rocky Balboa tras una fuerte piña del Pulpo en medio de un córner a favor del Xeneize. ¡Una locura! Eso sí, luego se acercó al banco de suplentes a pedirle perdón.

No pararon de forcejear en un córner. Manotazo para acá, agarrón para allá. Empujón, recriminaciones y, tras un nuevo tiro de esquina, el Pulpo le revoleó una piña en el rostro a Ojeda. Enseguida se le inflamó el ojo derecho al volante de Central, quien luego tuvo que ser reemplazado. Una vez en el banco de suplentes, González fue a ofrecerle sus disculpas.

“No puedo creer cómo no ven estas cosas, no puede ser que tenga que salir con el ojo así y no se haga nada”, expresó indignado Ojeda al término del encuentro en la cancha de Vélez.

“En el segundo tiempo me dicen que la vieron y me piden disculpas”, reconoció Ojeda en diálogo con ESPN y luego habló de la locura del Kily González con el árbitro Penel: “Si ve estas cosas, cómo no se va a volver loco”.