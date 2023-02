VIDEO: violenta pelea en un partido de la NBA terminó con cinco expulsados

Una gresca durante el partido que Orlando Magic le ganó como visitante a Minnesota Timberwolves por 127 a 120 motivó la expulsión de cinco jugadores, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

Las hostilidades en el Target Center de Minneapolis comenzaron en el tercer cuarto cuando se agredieron Austin Rivers, escolta de Minnesota, y el pivote Mo Bamba de los Magic, quien estaba entre los suplentes. "The play is under review for a hostile altercation."



Things get really heated between the Magic and Timberwolves. pic.twitter.com/IM0qY9JN5h — Bally Sports Florida: Magic (@BallyMagic) February 4, 2023

Rivers (1,93 metros) y Bamba (2,13) intercambiaron insultos, el pivote se levantó de su asiento y comenzaron a golpearse dentro del rectángulo de juego, mientras llegaban corriendo compañeros de ambos equipos y miembros de seguridad para separarlos.



Pero además de Bamba y Rivers, los árbitros expulsaron al base Jalen Suggs (1,96), de Magic, y al alero Taurean Prince (2,01) y el ala-pivote Jaden McDaniels (2,06) en Minnesota, quienes se sumaron a las agresiones. La tangana que se montó anoche en el partido entre Orlando Magic y Minnesota Timberwolves



Mo Bamba, Austin Rivers, Jalen Suggs, Taurean Prince y Jaden McDaniel fueron expulsados



pic.twitter.com/hltXC1w1Fb — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 4, 2023

El incidente ocurrió solo un día después de la pelea entre Dillon Brooks (Memphis Grizzlies) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) por la que también fueron expulsados. La NBA sancionó con un partido a Brooks por provocar el enfrentamiento con un golpe en la ingle a Mitchell, quien recibió una multa de 20.000 dólares por su furiosa reacción.



Los Magic, que en el momento de la gresca vencían 83-73 con un minuto y 32 segundos para el final del tercer cuarto, se acabaron imponiendo a Minnesota por 127-120 con 20 puntos del base suplente Cole Anthony. An up close look at what transpired between the Magic & Timberwolves 😳pic.twitter.com/BuZNGNGnQD — Daily NBA Fantasy (@DailyNBAFantasy) February 4, 2023

La actual figura de los Timberwolves, el joven escolta Anthony Edwards, tuvo una noche gris con solo 17 puntos y 4/13 en tiros de campo mientras el base D'Angelo Russell llegó a los 29 tantos con 6 triples.