Villa Cubas busca la fecha de su Asamblea y hay solo un candidato

El miércoles, se cumplió un nuevo plazo de presentación de listas de socios en Villa Cubas y no se volvió a presentar la lista de la agrupación «Corazón de León» que tiene a Hugo Navarro como candidato a presidente. Solo lo hizo el candidato Javier Galán de «Unidos por Villa Cubas».

La explicación de la agrupación habría sido que por respeto a los socios y por recomendación de sus abogados no iban a presentar su nómina de socios. Con esto, tras haberse cumplido el segundo plazo (el primero fue el 15 de agosto), el vicepresidente a cargo del club, Jorge Leguizamón, afirmó que este jueves comenzarán con el trámite administrativo donde presentarán la lista de socios actualizada y pedirán la fecha para la Asamblea.

Desde el club, confirmaron que por lo menos ellos no recibirán ya la lista de Navarro aduciendo que se cumplieron los plazos y presentarán los papeles que presentó solo la lista de Galán donde afirman que queda como único candidato en la Asamblea.

El candidato Galán, nos dijo: “Hay gente fanática que pusieron 600 pesos de su bolsillo para llevar adelante su elección y poder ejercer su voto y que jueguen así o lleguen a hacer algo se va a poner complicada la situación”.

Siguió: “Tengo gente que se asoció, que tiene más de 40 años en el club y me dicen que nunca vieron un candidato que de a conocer sus proyectos, que diga lo que va a hacer. Ellos que tienen mucha historia en la institución y me dicen eso, me anima mucho”.

Anticipó: “Con el dinero que estamos recaudando con la campaña de socios vamos a pagar lo que debe el club, seamos o no elegidos. Vamos a pagar deuda con jugadores, servicios, empleados, indumentaria y demás”