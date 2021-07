Villa Cubas confirmó a su nuevo DT: "Estoy contento de llegar a un club grande"

El nuevo enttenador es Cristián Ariel González que viene de dirigir al Atlético Policial donde salió campeón del Torneo Anual del año 2019 de la Liga Catamarqueña. Tendrá la tarea de ser protagonista y conseguir una de las dos plazas para el Torneo Regional ya que es uno de los objetivos de la institución.

Su ayudante de campo será Julio Bayón, Gabriel Vega como preparador físico y aún no se definió cuándo arranca la pretemporada pero ya sería la próxima semana donde están buscando un lugar para poder entrenar. Además, se está trabajando para buscar refuerzos.

En diálogo con el medio Botineros Diario, González dijo: ""Terminamos de cerrar todo. Se hizo todo rápido porque hubo una buena predisposición de nosotros como cuerpo técnico y de ellos también. Estamos esperando nuevos desafíos", comenzó diciendo.

Sus expectativas: "Voy a uno de los equipos más grandes de Catamarca. Fue tentadora la propuesta de la dirigencia y agradezco que me hayan elegido a mí. Vamos a comenzar con chicos que ya jugaron hace dos años antes de la pandemia. Es una base de chicos que conforman un equipo muy golpeado animicamente y ojalá pueda contar con esta base de jugadores que estuvo hace dos años peleando cosas importantes".

Sobre los refuerzos: "Ya estamos hablando con el cuerpo técnico y con los posibles refuerzos para ver si se quieren sumar a este proyecto donde buscaremos ser protagonistas".

Ya venía hablando con la dirigencia: "Yo le había planteado a la dirigencia en aquel momento cuando me hablaron, que quería que los jugadores ya comiencen a trabajar con el profe. En ese momento no estaban bien económicamente pero no me importaba si no podían pagarme solo quería que los chicos vuelvan a entrenar e ir sacando ventaja en eso porque son jugadores que hace más de un año y medio que no entrenan y no tienen competencia".

El club y la gente siempre exige: "Primero quiero tratar de concientizar al plantel junto a mi cuerpo técnico trataremos de ver lo qué es lo mejor para el club. Comenzaremos de cero y ojalá que el plantel que en este corto tiempo entiendan el mensaje y que los jugadores estén a la altura".

Sobre el inicio de pretemporada: "Son cautos en el club sobre el inicio donde están buscando lugar y seguramente entre lunes y martes definirán y nos informarán a nosotros y a los jugadores así puedan volver cuanto antes y comiencen a ponerse a punto".

Cómo será su equipo: "Protagonista, agresivo en las tres línea, que siempre va para delante, así fueron mis equipos donde estuve. Este club no va a ser la excepción".