Villa Cubas no está autorizado a ser parte de la Asamblea de la Liga Catamarqueña

El próximo 26 de agosto, se realizará la Asamblea General Ordinaria de la Liga Catamarqueña de Fútbol. Los clubes debían esperar la autorización de Personaría Jurídica para poder participar y hay uno que no podrá hacerlo.

El Sportivo Villa Cubas no será parte de la Asamblea al no conseguir la autorización de Personaría Jurídica. La explicación es que no hacen Asamblea desde el año 2016.

Así, es el único club que no está habilitado para participar de la Asamblea que se realizará el próximo miércoles en el Club Vélez Sarsfield.

Todo es en medio del proceso de llamado de Asamblea que está llamando el Sportivo Villa Cubas donde el problema surgió por el reclamo de Antonio Russo quien hizo entrar una nota a Personaría Jurídica aduciendo que sigue siendo el presidente ya que cuando lo suspendieron no trataron su tema en una Asamblea Extraordinaria.