Villa presiona para irse de Boca

El delantero colombiano, Sebastián Villa, se plantó ante la dirigencia de Boca Juniors y manifestó su deseo de irse del club. El único club que ofertó por el jugador hasta el momento es el Brujas de Bélgica donde los siete millones de euros que ofertaron no es suficiente para "El Xeneize".

Lo que pasa en Boca es que el 70% del pase del jugador es del club y el 30% restante pertenece a Deportes Tolima de Colombia. Pero, desde el club argentino tienen la intención de venderlo siempre y cuando Brujas mejore la oferta y se acerque aunque sea un poco a lo que pretende Boca.

La nueva negativa de Boca ante la oferta de Brujas donde hace poco habían ofertado un cinco millones, provocó la reacción de Villa donde manifestó que se quiere ir y que acepten la propuesta que llega desde Europa. Acá puede pesar mucho la voluntad del futbolista.

La dirigencia pretende más dinero por el futbolista que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones. Más allá de lo futbolístico, pesa en la urgencia del jugador la idea de cambiar de aire por la prosecución de la causa en la que se lo acusa de violencia de género contra su expareja, que irá a juicio oral.

En Boca esperarán que Villa no se presente a entrenar este viernes como se maneja ya que el jugador manifestó que no quiere jugar más en el club. Cuando no se presente lo intimarán a que lo haga y comenzará una novela que seguro querrán que tenga final feliz. Por lo pronto, el colombiano tiene contrato con "El Xeneize" hasta diciembre del 2024.