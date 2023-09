Viral: el gesto inédito de Leandro Paredes con el escudo de River en el Monumental

La Selección Argentina se impuso 1-0 este jueves en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a un golazo de Lionel Messi, y en la previa hubo un episodio protagonizado por Leandro Paredes que pocos advirtieron.

Como acostumbra, el ex volante de Boca ingresó al campo de juego antes del partido para hacer su ya clásico ritual de los caramelos junto a Rodrigo De Paul, y tuvo un gesto particular con el escudo de River que está pintado sobre el césped del estadio "millonario".