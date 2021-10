Volvió el fútbol de primera a Fiambalá

En la jornada de este sábado, en el campo deportivo del Club Sportivo de La Ramadita, a través de un acto que se realizó en el lugar, se dio inicio al campeonato organizado por la Liga Fiambalense de Fútbol denominado Guillermo Enrique “Quicho” Carrizo, quien fuera jugador del club local, entre otras instituciones deportivas.

En la oportunidad se contó con la presencia de la Primer Mandataria de Fiambalá, Dra. Roxana Paulón acompañada de algunos funcionarios de su gabinete; el Concejal Luis Aníbal Reales; el Presidente de la Liga Fiambalense de Fútbol, Juan Rasgido; Presidentes de clubes invitados, familiares y amigos de “Quicho” Carrizo, entre otros.

El acto empezó con un emotivo minuto de silencio en memoria del ex jugador del Club Defensores quien perdió la vida en el día de ayer, Gunter Mamani, lo que motivó que esta primera fecha no tenga el brillo de alegría como debería haber sido.

Juan Rasgido, Presidente de la Liga Fiambalense de Fútbol, dijo que este es un campeonato en el que juegan todos contra todos, con la incorporación de equipos de las localidades de Saujíl y Medanitos, en donde los cuatro primeros que salgan mejor posicionados en la tabla de posiciones, jugarán un petit torneo para un clasificatorio en el año 2022 para el Torneo Provincial.

Luego quien fuera distinguido con el nombre del campeonato, Enrique Guillermo “Quicho” Carrizo, agradeció el gesto con el que se lo homenajeó en vida, como así también retribuyó el acompañamiento de las autoridades presentes, familiares, amigos y ex compañeros de equipo. Carrizo hizo una breve reseña de su amplio historial deportivo que lo llevó a distinguirse en las canchas por muchas décadas.

Por su parte, la Intendente Roxana Paulón felicitó por el inicio de este campeonato y ofreció todo el apoyo económico desde el municipio para que pueda concretarse en su totalidad. “La verdad que no tenemos alegría, tenemos mucha tristeza porque este flagelo que azota a Fiambalá y a nuestros jóvenes nuevamente se hizo presente. Así que aprovecho la oportunidad para enviarle las condolencias a toda la familia de Gunter Mamani, especialmente a la familia futbolera y al Club Defensores, que están muy tristes todos. Un abrazo enorme a toda la familia del futbol”, dijo la Intendente al referirse al jugador fallecido hace unas horas.

En la misma oportunidad, Paulón dijo “Queridos jóvenes a ustedes sobre todo quería dirigirme. Ustedes tienen en sus manos lo más preciado, y es la vida, aférrense a ella, defiéndala porque es lo único verdadero que tenemos, nosotros siempre vamos a estar para acompañarlos, de la mera que sea siempre vamos a estar. Valoren la vida y todos los problemas tienen solución y sepan que desde el municipio en lo que sea tenemos las puertas abiertas. A las familias, a los papas, a las mamás agradecerles el acompañamiento que hacen con los jóvenes porque realmente es fundamental y lo más importante para ellos que la familia, los padres estén presentes”. Dijo, entre otras palabras.

Cabe resaltar que desde la Liga Fiambalense de Fútbol se tuvo una consideración especial con el Club Defensores, quienes esta primera fecha no jugarán por los motivos de público conocimiento y por el estado anímico del equipo al perder a su compañero Gunter Mamani.