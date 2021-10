¿Vuelve Ney a Brasil?: "No es imposible"

Uno que se fue joven de Brasil como una promesa que de a poco se convirtió en realidad fue Neymar Jr que en su momento abandonó el Santos de Brasil para arribar al Barcelona y ahora ilusionan con su vuelta.

El actual jugador del PSG es vinculado en estos días con el Flamengo, club que ya sumó a grandes figuras siendo David Luis la última proveniente del Arsenal.

Todo surgió con el guiño del propio jugador al Flamengo donde publicó en Twitter cosas de ese club y hasta tuvo un ida y vuelta con el goleador del Fla, Gabigol. Ahora, todo tomó más fuerza con la palabra del asesor legal del jugador, Marcos Motta.

El abogado del futbolista se refirió al deseo del jugador de volver a Brasil y jugar en Flamengo: "No es ningún misterio, él da pistas, le gusta. Incluso llegué a bromear con el papá de Ney donde le dije que había una linda casa para el futbolista allá".

Fue concreto: "El espacio lo tiene, él quiere compartir, disfrutar de los hinchas. No es imposible su llegada. El Flamengo no es absurdo. No sé cuándo se podrá dar, pero no es imposible".

Tarde o temprano volverá Neymar Jr a Brasil, un fútbol que creció en el último año y más con la vuelta de figuras como las últimas de Wlliam al Corinthians, Diego Costa en Mineiro, David Luis en Flamengo, entre otros.

No ea bueno el presente del futbolista en el PSG donde hasta los ultras (hinchas) del club parisino ya piden que salga del equipo. Puede ser un motivo para la vuelta sumado a la voluntad del jugador.