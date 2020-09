Ya están los horarios para los partidos de las Eliminatorias Sudamericas

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni se medirá en La Bombonera ante Ecuador el jueves 8 de octubre desde las 21.30. En tanto que el otro encuentro de la doble fecha será el martes 13 en Bolivia a las 16.00. Los encuentro se podrán ver en vivo por Tyc Sports y Tyc Sports Play.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - CRONOGRAMA DE LA PRIMERA FECHA

Jueves 8 de octubre

19.30: Paraguay vs. Perú (Asunción)

19.45: Uruguay vs. Chile (Montevideo)

21.10: Argentina vs. Ecuador (Buenos Aires)

Viernes 9

18.30: Colombia vs. Venezuela (Barranquilla)

21.30: Brasil vs. Bolivia (San Pablo)

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - CRONOGRAMA DE LA SEGUNDA FECHA

Martes 13 de octubre

16: Bolivia vs. Argentina (La Paz)

16: Ecuador vs. Uruguay (Quito)

18: Venezuela vs. Paraguay (Mérida)

20: Chile vs. Colombia (Santiago)

21.15: Perú vs. Brasil (Lima)