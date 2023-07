Yamila Rodríguez se defendió de las críticas por su tatuaje de Cristiano Ronaldo: "Jamás dije que soy anti Messi"

En medio de la disputa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la futbolista argentina Yamila Rodríguez suplicó que se terminen las críticas que recibe a través de las redes sociales por tener un tatuaje e idolatrar a Cristiano Ronaldo, lo que generó que varias personas la tilden en redes sociales de “anti Messi” en vísperas del debut de Argentina ante Italia en el certamen que se disputar Australia y Nueva Zelanda.

Yamila, delantera de 25 años surgida de Boca Juniors, quien actualmente juega en el Palmeiras de Brasil, tuvo que pronunciarse después de que varios usuarios le dejaran mensajes agresivos porque se viralizaron unas imágenes de su tatuaje de Cristiano en la pierna izquierda, donde también tiene tatuada la cara de Diego Armando Maradona.

“Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país)”, fue la primera frase de su escrito.

En su descargo, publicado horas después de haber diputado algunos minutos en el estreno de Argentina ante la Azzurra (ingresó a los 77 minutos en lugar de Romina Núñez) en la Copa del Mundo, Yamila Rodríguez reconoce su devoción por Ronaldo pero también demuestra gran respeto por Leo Messi, emblema de la Selección que viene de ser campeona del mundo en Qatar. La carta que Yamila Rodríguez publicó en las redes sociales.

“No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”, aclaró la atacante que también jugó en el Santa Teresa Badajoz de España.

Para cerrar su escrito, Yamila fue tajante en su posición y exigió que se ponga fin a los ataques en su contra: “A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”.

Durante los últimos días, la futbolista había dado una entrevista con el canal oficial de FIFA donde habló sobre sus diversos tatuajes y también se refirió a la imagen del portugués que tiene en su pierna: “¿Por qué Cristiano y no Messi? Como siempre la pregunta de todos. A él lo aprecio muchísimo como persona y jugador, porque se inspira más, se supera más día a día. Es mi ídolo y punto”. Y aclaró: “Justo a los dos mejores del mundo los tengo en la pierna izquierda”.

Muchas de sus compañeras del equipo y personalidades del fútbol femenino salieron a mostrar su apoyo para Yamila Rodríguez compartiendo su mensaje. En medio de esta problemática, la selección argentina se prepara para afrontar su segundo compromiso mundialista, que será ante Sudáfrica en el Estadio Forsyth Barr de la ciudad de Dunedin, este jueves 27 de julio a las 21 hora argentina.

La Albiceleste encara la segunda jornada del Grupo G con la intención de recuperarse tras las derrota 1-0 contra Italia y llegar al tercer partido ante Suecia (2 de agosto) con posibilidades de clasificar a octavos de final por primera vez en su historia.