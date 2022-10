Zárate habló de las consecuencias de su pase de Vélez a Boca: "Sigo distanciado de mis hermanos"

Mauro Zárate pasó un momento muy duro en su vida después de irse de Vélez. El delantero llegó a Boca en medio de amenazas de hinchas del Fortín a sus hijos, acusaciones de traición y peleas con su familia. El enojo con el futbolista llegó a tal punto que él mismo confesó que no volvió a hablar con sus hermanos tras su llegada al Xeneize.

En una charla con Andy Kusnetzoff en PH, Zárate recordó su salida de Vélez y su paso al Xeneize: "Antes de eso (ir a Boca), yo tenía un problema en la rodilla, me rompo, estaba en Inglaterra. Hago la recuperación, hay un tiempo de vacaciones y nos vamos de vacaciones a Dubai", comenzó el futbolista de Platense.

"Me junté con un compañero que estaba trabajando en un club y me dijo '¿Querés que te presente con el presidente del club?'. La verdad que el club estaba bien, petrodólares, pagaba bien y me quedé jugando seis meses antes de volver a Vélez. Sale todo bien, me presentan el precontrato para quedarme tres años más hasta que me llama el presidente de Vélez para que venga el club a dar una mano, se estaba yendo a la B, era muy difícil la situación", contó Zárate.

"Ahí rompo el precontrato y vuelvo, sale todo bien, seguimos en Primera y ahí pasa lo de Boca. Son cosas que la gente no sabe, yo volví sin cobrar", reveló el jugador del Calamar, que estuvo en el Xeneize entre 2018 y 2021.

En ese sentido, el delantero expresó: "Yo al hincha nunca le pedí aceptación ni nada. Yo estoy muy tranquilo". Más tarde, el conductor del programa le consultó por su relación con su familia, que se rompió definitivamente tras ese pase a Boca: "¿Vos te peleaste un poco con tus hermanos por eso?".

"No, un poco no. Yo sigo distanciado", le contestó Zárate inmediatamente, y confesó: "No vamos a volver a tener relación, es feo porque mi viejo era de decir que los de afuera son de palo, que sigamos unidos. Pasó esto, una locura, los que se tengan que hacer cargo que lo hagan. Si tenía que pedir disculpas, era a la gente de Vélez".

"Después todo lo que pasó creo que fue exagerado y se tapó todo lo que hice por el club. Yo tenía todo armadito: era jugar en Vélez, irme a Europa, quedarme, volver y retirarme en Vélez. Yo lo armé. Cuando dije eso era mi deseo y lo que iba a pasar en mi carrera. La lesión me cambió un poco los parámetros de donde quería llegar. Vuelvo antes a Vélez, por el llamado del presidente, porque el club estaba muy mal, el club se iba a la B y me dolía. Tenía la chance de venir a dar una mano y con mi vuelta que vengan otros jugadores también", explicó Zárate.

Más tarde, al borde de las lágrimas, el delantero confesó que el último encuentro con su familia fue para despedir a su padre cuando falleció: "Nos juntamos por última vez para ponerle la mano a mi viejo en el pecho, mi mamá nos agarró la mano a todos para ponérsela en el pecho".

"Cada uno sabe lo que hizo, yo estoy tranquilo tanto con el club como con mi familia. Pasaron muchas cosas y muchos años. Fue muy difícil para mis hijos y para mi familia. No le dieron mucha importancia a todo eso que pasaba, las cosas siguieron y metieron a más gente, pusieron palabras... Esa palabra de traidor, lo que menos siento. Esas palabras las dijo un familiar", afirmó Zárate.

Finalmente, cerró: "Sabemos lo que tenemos que hacer con mi familia: darle amor a mi vieja, que ella sepa que estamos bien de salud y económicamente, es una familia hermosa".