Zielinski renunció como DT de Independiente y profundizó la crisis

La crisis en Independiente tiene distintas aristas. Mientras buscan sanear la situaciuón financiera, el mapa político vive semanas de sismos con el futuro Néstor Grindetti en duda al mismo tiempo que el camino deportivo es cada vez más preocupante. La derrota contra Colón de Santa Fe en el Libertadores de América por la primera fecha de la Copa de la Liga tuvo un coletazo que sacude a la entidad una vez más: Ricardo Zielinski renunció a su cargo de entrenador.

El Ruso, de 63 años, había tenido su estreno al mando del Rojo en abril de este año con un empate 1-1 ante Racing en el clásico. Pero los números no lo acompañaron y terminó acumulando ocho derrotas, seis triunfos y cuatro empates a lo largo de su estadía en el banco de suplentes. Si bien viene de triunfar por Copa Argentina por los penales, el problema radica en la zona de descenso.

"En el día de la fecha, Ricardo Zielinski renunció a su cargo como entrenador del primer equipo. Desde Independiente, queremos agradecerle por el trabajo realizado durante su etapa a él y su cuerpo técnico. La Comisión Directiva de la Institución ya se encuentra abocada a la búsqueda de su reemplzante para contratarlo lo antes posible", indicó el club de Avellaneda en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales.

Independiente suma 28 puntos y es uno de los equipos complicados con la permanencia en la Tabla Anual que decretará uno de los descensos de la temporada. Actualmente, el último lugar es ocupado por Huracán con 25 unidades, pero hay nueve equipos repartidos en seis puntos contabilizando también a Unión, Sarmiento de Junín, Banfield, Gimnasia de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Vélez y Colón.

El comunicado de Independiente tras la renuncia de Zielinski

"Quiero aclarar que en todos los lugares donde he participado mi renuncia está en la mesa. Somos muy honestos cuando trabajamos. Consideramos que si la cosa no funciona como el club necesita... Me han dicho no vayas a Independiente, me decía no vayas tenés muchísimo más para perder que para ganar. Sin embargo soy un cabeza dura y me gustan los desafíos. La única forma que conozco de salir es que estemos todos juntos", había dicho durante las horas previas al choque contra Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina que el Rojo ganó por penales y días antes de lo que terminó siendo una dolorosa derrota ante el Sabalero.

Zielinski firmó en abril en Independiente luego de la desvinculación de Leandro Stillitano. Desde ese momento, en su paso por el Rojo, el Ruso dirigió 18 encuentros, logró en seis triunfos, empató en cuatro oportunidades y perdió ocho. El global indica que consiguió 22 puntos de 54.