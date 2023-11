AFIP vigila tus ahorros en plazo fijo en diciembre: ¿a partir de cuánta plata se debe notificar?

El plazo fijo es uno de los instrumentos de ahorro preferido por los argentinos. Uno de los puntos que se destaca para serlo es su tasa de interés preestablecida y la facilidad para poder ahorrar. Pero así como es tan buscado para invertir, también es uno de los movimientos controlados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En primer lugar, tengamos en cuenta que el mes pasado (semanas antes del balotaje), el Banco Central decidió subir la renta que paga al plazo fijo tradicional unos 15 puntos porcentuales. De esta manera, estableció el nuevo piso en 133% de tasa nominal anual (TNA).

Por lo tanto, una colocación bancaria paga 10,9% a 30 días, que es el período mínimo de encaje de los fondos solicitado por este instrumento, para depósitos de personas físicas por montos hasta 30 millones de pesos. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado, la tasa garantizada se establece en 126%.

La tasa de inversión previa era de 118% (209% en términos efectivos anuales, TEA), también para inversiones a 30 días y por montos de hasta 30 millones de pesos. Esto se traducía en un incremento del rendimiento mensual efectivo al 9.7%.

¿Desde cuánto AFIP vigila tu plazo fijo en diciembre?

Los bancos deben dar a conocer a la AFIP las inversiones a plazo fijo a partir de un monto, lo que también ocurre con las cuentas y tarjetas de débito y crédito de sus clientes.

Las entidades financieras tienen que informar a la AFIP el monto total acumulado de los depósitos a plazo fijo realizados durante el período mensual correspondiente, cuando este alcance o supere los $200.000. Anteriormente, dicho límite era de $90.000. El incremento se llevó adelante hace varios meses con el objetivo de mejorar la transparencia en la supervisión de las transacciones financieras.

Este monto de $200.000 es mensual e incluye todo tipo de acreditación. Es decir que la norma rige también para cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales.

Mediante esta disposición, las entidades financieras deberán dar cuenta a la AFIP de los movimientos cuando el monto total acumulado de las acreditaciones o extracciones mensuales en moneda argentina o extranjera resulte igual o superior a $200.000. También deberán informar los saldos de las cuentas alcanzadas por la norma que al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a $ 200.000.

Asimismo, es de $120.000 el piso para que esas mismas entidades comuniquen a la AFIP sobre los consumos realizados con tarjetas de débito.

¿Cuánto es lo máximo que se puede tener en un plazo fijo?

Como tal no existe un monto máximo que se puede tener en un plazo fijo, es decir, siempre que puedas justificar el origen de los fondos no tendrás problemas al invertir dinero en este activo. Sin embargo, para poder acceder a la tasa mínima establecida por el BCRA no podrás exceder los $30.000.000.

Superando dicho monto, la tasa que los bancos pagan suele ser bastante inferior, aunque, por lo general, las personas humanas no suelen superar este monto. Además, existe la posibilidad de invertir en distintos bancos para ampliar el límite establecido.

¿Cuánto gano si pongo 300000 en plazo fijo?

En el caso de que decidas colocar $300.000 a plazo fijo durante 30 días, obtendrías $332.700 de los cuales $300.000 es el monto original y $32.700 los intereses que obtendrás. Sin embargo, para obtener la ganancia, deberás descontarle la inflación del período.

Por ejemplo, si la inflación fuese del 8,3%, como fue en el mes de octubre, habrás obtenido una ganancia de $7.800, es decir, un 2,6% de intereses reales. En el caso de que reinviertas el dinero cada 30 días, suponiendo que se mantiene la misma tasa, entonces luego de 12 meses obtendrías $1.064.400 de los cuales $300.000 sería el capital original y $764.400 la ganancia obtenida, aunque, al igual que en el caso anterior, deberás descontar la inflación compuesta del período.