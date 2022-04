Alberto Fernández analizó la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria a nivel nacional

El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles una reunión en Casa Rosada con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y con la diputada por el Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz, con quienes evaluó los avances en las "políticas sociales" y la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria a nivel nacional.



Zabaleta informó al presidente sobre los convenios de asistencia alimentaria, que firmó este miércoles en Salta junto al gobernador Gustavo Sáenz, que superan los 1.100 millones de pesos, se comunicó desde Casa de Gobierno.



Además, el ministro detalló la implementación del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en la provincia de Buenos Aires, anunciado el martes, y que consiste en la entrega de un "subsidio no reintegrable durante este año" por 16 mil millones de pesos de Nación hacia provincia, para "reforzar la alimentación de niños y niñas".



Las medidas anunciadas se complementan con el reciente aumento del 50% en la Prestación Alimentar, que se cobrará a principios de mayo y que requerirá de una inversión de casi 30 mil millones de pesos mensuales, se informó.



El jefe de Estado también analizó junto a Zabaleta y Tolosa Paz "la mejora en los índices económicos y su impacto en el consumo", dado a que el martes se conoció un informe del Centro de Estudios para la Producción, dependiente del Ministro de Desarrollo Productivo, en el que se dio a conocer que la economía concluyó el primer trimestre del año con un crecimiento del 1% intertrimestral, siendo la "mejor performance del período desde 2018".



En dicho informe, denominado Panorama Productivo, se realiza un análisis integral de la coyuntura económica a partir del relevamiento de datos públicos y privados.



Además, se monitorea la dinámica del entramado productivo a través de 5 ejes de la economía real: sectores productivos, consumo, precios, empleo e ingresos, y comercio exterior.



Según se informó oficialmente, la recuperación de los últimos meses permitió no solo recomponer el PBI, sino también el PBI per cápita, que en febrero de 2022 superó en 4,3% los niveles de diciembre de 2019 y retornó a los de mediados de 2018.