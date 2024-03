ANSES: Cómo calcular el monto de una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES significan una prestación para personas que no han hecho aportes previsionales ni contributivos, tampoco relación de dependencia o ingresos y recursos para subsistir. De esta forma, los solicitantes se incorporan al sistema previsional a pesar de no haber realizado aportes registrados para ello.

En Argentina, las Pensiones No Contributivas (PNC) para discapacitados o por invalidez que otorga ANSES son las más solicitadas. Sobre la masa total de demanda de estas, el 76% se destina a personas que no tienen ingresos por estos motivos.

Es que la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Así, el monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima, según indica ANSES.

De esta manera, la Pensión No Contributiva (PNC) para las personas con discapacidad o invalidez se actualiza con cada incremento que se le otorga a los jubilados y pensionados para equiparar sus haberes mínimos, incluyendo los bonos extra.

Cómo tramitar la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez de Anses

Para tramitar la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, hay que seguir los siguientes pasos en ANSES.

1. Ingresá a MiAnses. Se accede con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

2. Consultá tus datos personales y vínculos familiares. Revisá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados. Si no están actualizados, tenés que presentar la documentación necesaria.

3. Solicitá la Pensión No Contributiva por Invalidez. En el menú de MiAnses seleccioná Solicitud de Prestaciones, luego Pensión No Contributiva por Invalidez y seguí los pasos. Una vez iniciada la pensión se asignará un número de expediente para seguir el trámite.