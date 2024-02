ANSES: ¿Cuánto cobra una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez en febrero 2024?

ANSES mantiene activas las Pensiones No Contributivas (PNC) para ayudar a aquella parte de la población que no alcanza la cobertura previsional por diversas razones, con el propósito de garantizar ingresos económicos a quienes estén en situación de vulnerabilidad y con accesos restringidos.

Dentro de las Pensiones No Contributivas (PNC), hay cuatro categorías que comprenden diversas necesidades previstas por ANSES. Entre ellas, están las pensiones por vejez, por invalidez, para personas con VIH o Hepatitis y para madres de siete hijos.

Una de las más demandadas ante ANSES es la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, que acompaña a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social durante el período de solicitud.

El monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez de ANSES equivale al 70% de una jubilación mínima, por lo que estos se actualizan cada vez que hay novedades en los haberes para este sector de la población.

¿Cuáles son los requisitos para pedir la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez de ANSES?

Para solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez ante ANSES, es necesario cumplir con estos requisitos:

Ser argentino nativo, o naturalizado , residente en el país. Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en el país de 3 años por parte de sus padres, madres o tutores.

, residente en el país. Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en el país de 3 años por parte de sus padres, madres o tutores. Tener menos de 65 años de edad.

de edad. No podés estar recibiendo una jubilación o pensión.

Solo se evaluarán los ingresos de tu grupo familiar si sos menor de edad. En ese caso, los ingresos de tu padre, madre o tutor no podrán ser superiores a 4 jubilaciones mínimas.

si sos menor de edad. En ese caso, los ingresos de tu padre, madre o tutor no podrán ser superiores a 4 jubilaciones mínimas. Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge/conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres o tutor.

¿Cuánto duran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES y cuándo dejan de pagarse?

Las Pensiones No Contributivas (PNC), según establece ANSES, duran toda la vida de la persona solicitante, a menos que haya una causa para suspenderla o para finalizarla. Entre las causas de cese, se encuentra el fallecimiento, la renuncia o la salida del país, entre otras.

El pago de la Pensión No Contributiva (PNC) puede suspenderse en caso de que no se cumplan las obligaciones previstas por los beneficiarios, como por ejemplo si te citan varias veces por algún trámite relacionado a la prestación y no te presentás, si se cobra a pesar de saber que no corresponde, o si estás detenido a disposición de la justicia.

Por su parte, la Pensión No Contributiva (PNC) no puede ser embargada por ninguna razón; mientras que el beneficio es intransferible para otra persona, es decir que en caso de que así lo deseara el receptor no se puede concretar.