ANSES dio a conocer los requisitos y trámites para jubilarse sin haber realizado aportes

Luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado el Plan de Pago de Deuda Previsional, ANSES ofrece jubilación a todos aquellos que no dispongan de aportes.

En este sentido, se trata de una jubilación que no dispone de turno previo en la Administración Nacional de la Seguridad Social, que fue impulsado por Fernanda Raverta.



Este plan, permitirá que los ciudadanos que quieran iniciar el trámite en torno a la jubilación, podrán hacerlo sin ningún tipo de turno previo, solamente debe ser en el día de su cumpleaños.



De esta manera es como el ente previsional, brinda un servicio de asesoramiento de manera presencial y de forma grupal, que va dirigido a aquellas personas que se encuentren en el rango etario correspondiente para acceder a la jubilación.





Quiénes podrán acceder al Plan Feliz Cumpleaños que brinda ANSES son:



- Hombres de 65 años o más que no posean 30 años de aportes;

- Mujeres de 60 años o más que no cuenten con 30 años de aportes;

- Mujeres de 50 a 59 años, en situación laboral, que no lleguen a los 30 años de aportes,

- Hombres de 55 a 64 años, en trabajo activo, que no alcancen los 30 años de aportes.