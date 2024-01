ANSES pagará un bono de $22.000 en febrero: quiénes pueden cobrarlo

La ANSES oficializó un beneficio adicional de $22.000 destinado a jubilados y pensionados que cumplan con determinados requisitos. El ente previsional está delineando el cronograma de pagos correspondiente a febrero de 2024, donde se incluirá este nuevo suplemento, sumado a la posibilidad de un bono adicional para fortalecer los ingresos de los beneficiarios.

Mientras tanto, continúan desarrollándose las fechas de pago correspondientes a enero, con la entrega de un bono de $55.000 que se abona de manera conjunta con los haberes mensuales, según la terminación del documento de cada beneficiario.

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 27.426, los jubilados y pensionados de la ANSES que perciben haberes mínimos y cuentan con 30 años o más de aportes efectivos tienen derecho a recibir el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En situaciones donde el haber mínimo jubilatorio no alcance el monto del salario mínimo, la ANSES debe otorgar un suplemento o plus para alcanzar el 82%. En este contexto, un segmento de jubilados y pensionados podrá recibir un plus de $22.000 en febrero, con el objetivo de llegar a la suma de $127.000, que representa el 82% del SMVM.

Requisitos para el extra de ANSES de $22.000 en febrero

-Percibir haberes mínimos.

-Tener 30 años o más de aportes efectivos.

-No haber hecho uso de una moratoria para acceder a la jubilación.