Becas Progresar: Si todavía no te inscribiste, mirá cuáles son los requisitos y cómo anotarte

El programa de Becas Progresar establece una serie de criterios específicos que varían según la categoría a la que se postula. Es esencial para los candidatos cumplir con los siguientes requisitos específicos relacionados con la edad y su estado académico para ser elegibles:

Becas Progresar Obligatorio: edad comprendida entre 16 y 24 años.

edad comprendida entre 16 y 24 años. Becas Progresar Superior: edad entre 17 y 24 años. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados.

edad entre 17 y 24 años. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados. Becas Progresar Trabajo: edad entre 18 y 24 años. Ampliado hasta los 40 años para aquellos sin empleo formal registrado.

edad entre 18 y 24 años. Ampliado hasta los 40 años para aquellos sin empleo formal registrado. Becas Progresar con hijas o hijos a cargo: inscripción permitida hasta los 35 años. Aplicable para quienes tienen hijos menores de 18 años a su cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

inscripción permitida hasta los 35 años. Aplicable para quienes tienen hijos menores de 18 años a su cargo y pertenecen a hogares monoparentales. Sin límite de edad para grupos priorizados: personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes no tienen restricciones de edad.

personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes no tienen restricciones de edad. Becas Progresar Línea Enfermería: requisito de tener al menos 17 años. No hay un límite de edad máxima establecido.

requisito de tener al menos 17 años. No hay un límite de edad máxima establecido. Ingresos familiares: los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Asistencia Educativa: acreditar la asistencia a una institución educativa. Cumplir con los requisitos de avance académico según la línea correspondiente.

Quienes no cumplan con estos requisitos o no hayan presentado los papeles correspondientes no cobrarán en abril.

Cuándo empiezan las inscripciones de las Becas Progresar

Aún no hay una fecha establecida en la que comienzan las inscripciones de las Becas Progresar, y si bien el programa tiene demoras en el pago de marzo y liquidación de abril, autoridades del Ministerio de Capital Humano confirmaron que Las Becas Progresar seguirán vigentes.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar y cómo es el pago de ANSES

El pago es de $20.000 mensual, del cual se otorga un 80% ($16.000 por mes) y se retiene un 20% ($4.000 por mes), y se paga mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

Accede al sitio oficial de Progresar .

. Ingresa tu Usuario y Contraseña . Si es tu primer acceso, crea un nuevo usuario.

tu . Si es tu primer acceso, crea un nuevo usuario. En la sección “1. Datos personales ”, completa tu información y haz clic en “Actualizar datos”.

”, completa tu información y haz clic en “Actualizar datos”. Luego, en la sección “2. Encuesta ”, presiona el logo “Encuesta”, completa tu información y haz clic en “Finalizar la encuesta”.

”, presiona el logo “Encuesta”, completa tu información y haz clic en “Finalizar la encuesta”. En “3. Datos académicos ”, selecciona la línea de beca que te corresponde, completa el formulario, acepta los términos y condiciones y haz clic en “Finalizar la inscripción”.

”, selecciona la línea de beca que te corresponde, completa el formulario, acepta los términos y condiciones y haz clic en “Finalizar la inscripción”. La solicitud se registrará una vez completados los pasos 3, 4 y 5.

una vez completados los pasos 3, 4 y 5. Descarga y guarda el comprobante de inscripción.

Qué son las Becas Progresar

Las Becas Progresar son un refuerzo con fines educativos para estudiantes regulares entregado por el Estado mediante la ANSES, que depende de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.