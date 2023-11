Bioquímicos cobrarán un copago: cuál será el monto para los pacientes

La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) confirmó que cobrarán un copago a los pacientes de prepagas por los análisis. En varias provincias ya se está llevando adelante el cobro. Un examen completo de tiroides costarían entre $3000 y $6000.

Este nuevo bono extra se suma al “honorario médico ético mínimo”, un copago de hasta $6000 tanto a los afiliados a las obras sociales como a los de medicina prepaga que fue impulsado por más de 30 asociaciones médicas del país a principios de octubre.

María Cecilia López, presidenta de la CUBRA, precisó este lunes 6 de noviembre en un diálogo con el medio nacional TN que “en algunas provincias este cobro ya se está llevando adelante” y que en poco tiempo se implementará en todo el país.

“Estamos haciendo esto porque las prepagas aumentan mes a mes a sus afiliados y en octubre no ha habido ningún incremento en el pago hacia los bioquímicos”, señaló. Semanas atrás la Confederación había advertido sobre la grave situación que atraviesa el sector.

¿Cuál es el monto del copago?

En la mayoría de los casos, el copago duplica el valor que la prepaga hoy está abonando por los estudios. “Se paga ítem por ítem, por encima de los $5000 y $6000″, detalló López.

Sin embargo, el cobro va a depender del costo de cada práctica. Por ejemplo, según informó la presidenta de CUBRA. Un examen completo de tiroides costaría entre $3000 y $5000.

¿Quiénes deben pagar el copago?

El copago lo deben pagar los afiliados a la medicina prepaga. En varias provincias ya comenzó a cobrarse este bono extra y en el corto tiempo regirá en todo el país.

Por otra parte, por el momento el copago no se implementará para usuarios de obras sociales y PAMI. Ante esto, López explicó: “Las obras sociales sindicales ha acompañado el pedido que hemos hecho, hay prepagas que están por debajo de las obras sociales. También PAMI ha acompañado este pedido y han autorizado los aumentos, y los institutos provinciales lo hacen de manera tibia. Las prepagas son las que están en el foco porque las negociaciones están complicadas”.

Copago en prepagas: ¿voluntario u obligatorio?

El copago no es obligatorio. Los bioquímicos informaron que si bien se pedirá la colaboración de los pacientes, no se dejará de atender si el afiliado no lo puede pagar.

“Esto se trabaja provincia a provincia, hay practicas donde no se llega a cubrir el costo directamente. Por ejemplo en la pesquisa neonatal. Está muy complicado llevarla adelante porque el pago no cubre su costo. Sucede también en los análisis de hormonas”, remarcó López.

Asimismo, destacó que en las provincias donde ya se encuentra en funcionamiento el copago el paciente “lo entiende, lo paga y lo reclama a su prepaga”.

Por último, la bioquímica, indicó: “El sector bioquímico nunca llevó adelante un sistema de copagos pero ahora es inviable”.