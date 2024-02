Bitcoin volvió a superar los US$ 60.000 y esperan a que siga en alza

El bitcoin (BTC), la criptomoneda de mayor uso en el mundo, continúa en alza y este miércoles superó los US$ 60.000 por primera vez en más de dos años.



La cotización presentaba una suba de 7,4% en las últimas 24 horas, cotizando este mediodía a aproximadamente US$ 61.000, según el portal CoinMarketCap.



Se trata del valor más alto desde noviembre de 2021, mes en el cual llegó a su último récord histórico de US$ 68.900.



En lo que va del año la moneda creció 40% -por encima del oro y de las acciones de bolsa- y ya se triplicó respecto de inicios del año pasado, en una oleada de optimismo que ya trasciende a los más entusiastas de este tipo de activos.



Con una suba de casi 44%, febrero se encamina a ser el mes de mayor crecimiento desde diciembre de 2020, momento en que la criptomoneda saltó un 50% para alcanzar los US$ 9.600.



La suba sigue teniendo sus raíces, en su mayor parte, al lanzamiento en enero de los primeros Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) y el denominado proceso de “halving” (reducción a la mitad).



Los ETFs –aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos- son fondos de inversión derivados que se negocian en las bolsas de valores tradicionales como si fueran una acción y están indexados al precio de la criptomoneda, lo que significa que los inversores pueden comprar productos financieros sin la necesidad de adquirir la moneda en sí.

Esto, como resultado, genera un mayor interés entre los inversores más tradicionales.



Los productos financieros lanzados por firmas como BlackRock y Fidelity atrajeron más de US$ 6.000 millones desde que comenzaron a cotizar el 11 de enero último.



El optimismo también se fundamenta en el “halving”, evento programado en el protocolo que se realiza aproximadamente cada cuatro años, y que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los mineros reciben por verificar las transacciones.



Este proceso, al reducir y limitar la oferta de nuevas monedas, genera un incentivo a que suban los precios si la demanda se mantiene constante o si sube al haber una mayor escasez.



A partir de esto, la recompensa por bloque que recibirán quienes “minen” la moneda será de 3,125 bitcoins respecto de los 6,25 actuales.



Se cree que este proceso extienda el apetito y la especulación por el bitcoin y otras criptomonedas alternativas como ehter y dogecoin.



Otro factor que incide en la suba es que, según algunos analistas, la nueva oferta de monedas por parte de los mineros está quedando por detrás de la demanda.