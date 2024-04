Cae el escepticismo, aumenta la cautela: ¿habrá una nueva caída del precio del bitcoin?

. Con fecha del 8 de abril de 2024, el estudio revela que la desconfianza que en un principio estuvo vinculada a la criptomoneda se ha reducido de forma significativa. No obstante, al mismo tiempo, la conclusión pone de relieve que no todos confían en su potencial alcista. Al mismo tiempo que algunos han optado por invertir a la espera de que su valor se vea incrementado, un tercio del total se inclina más por una nueva caída del precio por debajo de los 20.000 dólares antes de que acabe 2024. Además, poco más de un 10% de los encuestados cree que podrá sobrepasar la franja de los 75.000 en el mismo periodo.

Se trata de un cambio de actitud bastante importante en tanto su contraste con la que imperaba hace algunos años. Las criptomonedas siguen siendo relativamente jóvenes, pero más allá de las advertencias de riesgo que se han formulado por parte de las autoridades financieras, es innegable que hay un optimismo cada vez mayor. En solo cuestión de un año se ha gestado una mayor predisposición al ahorro e inversión en este criptoactivo.

Menor escepticismo, pero mayor cautela a la hora de operar

Desde su creación, la criptomoneda reina ha experimentado una evolución significativa. En un primer momento, su lanzamiento estuvo envuelto en un halo de inevitable escepticismo y, si bien ha pasado a ser un fenómeno global y se ha ganado cierta credibilidad y confianza, sigue existiendo cierto recelo que como un remanente prevalece en todo lo que tiene que ver con ella.

Esto tiene que ver, al menos en parte, con el hecho de que a medida que se logra una mayor comprensión y entendimiento del BTC, se gana mayor conciencia de su característica volatilidad. En realidad, ese rasgo ya ha dejado de ser una novedad genuina en el momento en que pasó a ser un activo serio para más personas y, por tanto, sujeto a riesgos reales y oscilaciones imprevisibles. A pesar de que el escepticismo pueda haberse reducido significativamente a lo largo de los últimos años, al mismo tiempo, ha crecido la cautela a la hora de operar.

En los primeros estadios del fenómeno, la curiosidad y las posibilidades de obtener cuantiosos rendimientos económicos en un periodo de tiempo muy reducido, constituían los primeros puntos de atracción. En la actualidad, si bien es cierto que existe un menor grado de incertidumbre, se ha ganado mayor madurez en la percepción que el público ha adoptado. En cierto modo, los inversores cuentan con más información y preparación para llevar a cabo análisis estratégicos y gestionar los riesgos y oportunidades inherentes al Bitcoin.

En ciclos pasados, las subidas se traducían en un entusiasmo desorbitado y los portales especializados en criptomonedas acogían a millones de visitantes asombrados y curiosos.

En cambio, en el último ciclo, las cosas han sido bastante diferentes. Lejos de ser una novedad, hoy los usuarios cuentan con un conocimiento cada vez más profesionalizado y tienen integrado el hecho de que, con la misma facilidad con que experimenta subidas escandalosas, puede anotar caídas igual de abruptas. Esto implica que, al tiempo de que existen menos dudas, hay una mayor madurez a la hora de elaborar análisis.

¿Hasta qué punto deberían tenerse presentes las encuestas en la toma de decisiones?

No obstante, determinar el alcance de la encuesta de Deutsche Bank y su conexión real sobre el contexto actual no es nada fácil. Sobre todo, cuando hace alusión a un entorno tan complejo y dinámico como el mercado Bitcoin. El hecho de que cuente con una base muestral de 3.600 personas revela ciertas limitaciones y la improbabilidad de que se trate de una imagen realmente representativa de la población global. Por otra parte, sin contar con los procesos metodológicos que se han seguido resulta difícil hacer una evaluación precisa y no se puede descartar el hecho de que se haya podido producir un sesgo en los resultados.

Por otra parte, la volatilidad característica del mercado Bitcoin conlleva la oscilación imprevisible de los precios en un espacio de tiempo ínfimo lo cual dificulta aún más la interpretación de las encuestas. Además, no debemos subestimar la capacidad de influencia que tienen los grandes medios de comunicación sobre la opinión pública pudiendo interferir de un modo determinante sobre la percepción que se proyecta del Bitcoin.

En este sentido, no es demasiado recomendable conceder gran credibilidad a las encuestas y, mucho menos, cuando estas están dirigidas a elaborar una predicción sobre el precio del BTC. En general, existen muchas posibilidades de que estén sesgadas y carezcan de precisión. Por supuesto, la predicción de su precio es bastante ardua por la imprevisibilidad del mercado y la variabilidad de todos los parámetros que intervienen en su definición.