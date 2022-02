Caen las bolsas europeas y el petróleo y los granos registran fuerte alza

La cotización del petróleo Brent superó este jueves el valor de US$ 100 el barril, en tanto que la del WTI se colocó a centavos de pasar la línea de las tres cifras, como consecuencia del lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania.



Así, el petróleo Brent del Mar del Norte, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), ganaba 8,57% y el barril se pactaba a US$ 105,14.



La última vez que el Brent estuvo por encima de los US$ 100 fue el 2 de setiembre de 2014, luego de más de dos años de sostenerse por encima de las tres cifras, incluso llegando a cotizar a US$ 130.



Del mismo modo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba esta mañana 8,34% y se comercializaba a US$ 99,78.



Al igual que su par de Londres, el WTI estuvo por última vez en tres cifras en setiembre de 2014.



Mientras las bolsas europeas acusaron fuertes pérdidas del 4% de promedio, la de Moscú se desplomó un 30,41%, luego de alcanzar un derrumbe de más del 50% que obligó a suspender las operaciones de su índice Moex durante algunos minutos.



Por su parte, el rublo caía más de 3% en su paridad frente al dólar y así la moneda norteamericana cotizaba a 83,715 frente a los 81,295 de ayer.



Hace una semana, el dólar costaba 74,978 rublos, con lo cual en apenas siete días la moneda rusa se devaluó 11,65%.



En este contexto, la mayor parte de los puertos de Ucrania dejó de funcionar, aunque su infraestructura no estuviera dañada a causa del ataque militar de Rusia iniciado esta madrugada, comunicó el Ministerio de Infraestructura ucraniano.



"De momento el grueso de los puertos están cerrados, su actividad se coordina con los militares. La infraestructura portuaria no ha sufrido ningún daño", informó el ministerio en su canal de Telegram, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.