Capital autorizó un nuevo aumento del 30% en la tarifa de taxis y remises

Los incrementos no cesan y los usuarios del transporte ya no se sorprenden. Sin embargo, no deja de causar malestar el constante cambio en los precios del transporte con la llegada de los anuncios de las medidas económicas de Nación que terminarán afectando duramente al bolsillo. En este contexto, este lunes la Municipalidad de la Capital autorizó un cambio de tarifa en el servicio público de taxi y coches de remis de un 30% que comenzará a estar vigente a partir hoy.

En medio de la expectativa del aumento del boleto del colectivo urbano, que afectará duramente a los trabajadores, el servicio de taxis y remises ya tendrá nuevos valores justo en medio de un contexto económico complejo, aunque por un monto distinto al que habían solicitado los gremios.

Al respecto, Walter Brizuela, representante de los Trabajadores de Autos de Alquiler, destacó en diálogo con La Unión que "no es lo que pedíamos, pero es lo que se autorizó."

"A partir de mañana (martes) comenzará ya comienza a regir. Vemos como va evolucionando el tema de la economía, si es que le aumentan a los empleados públicos y veremos, pero por ahora solo aumentamos el 30%", explicó.

El aumento de la tarifa con un veinte por ciento menos de lo solicitado se da luego de un pedido del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, debido a que "no aumentaron los sueldos", según indicó Brizuela.

Sin embargo, no es el incremento pedido por los trabajadores de taxis y remises luego del impacto del último aumento en el precio de la nafta que estuvo entre un 30% y 37% en los últimos días. Como había anticipado Brizuela a La Unión el jueves pasado, los gremios, asociaciones de taxis y remises de la Capital habían pedido un aumento del 50% con una propuesta de una tarifa diurna de bajada de bandera a $450 y una nocturna con bajada de bandera a $500, pedido que no se concretó por intervención del intendente capitalino.

Además, cabe tener en cuenta el impacto de esta nueva tarifa en la competitividad contra los bajos precios de la aplicación del servicio de transporte Uber, que llegó estos últimos meses a la Capital y que generó profundo malestar al sector.

Tarifa diurna

Bajada de bandera: $420,00

Valor de la ficha cada 100 metros: $35,00

Tarifa nocturna

Bajada de bandera: $460,00

Valor de la ficha cada 100 metros: $40,00