Caputo anunció que si se aprueba la Ley Bases, va a bajar el impuesto PAIS

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo anoche en LN+ que si se aprueba la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno avanzará en una baja del impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) para las importaciones. “Ya lo anuncio el Presidente, si se aprueba la Ley Bases vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba y mucho”, anticipó.

Las importaciones de bienes en general están gravadas en el 17,5% con el impuesto PAIS y eso repercute como si fuese un arancel de importación, incrementando el costo de tales productos.

Según defendió el titular del Palacio de Hacienda, el proyecto que impulsa el Ejecutivo es “muy importante”, explicó que “va a ayudar al blanqueo laboral” y a “agilizar el mercado laboral”. También, vaticinó que la inflación de mayo, cuyo índice oficial se conocerá el próximo jueves, estará debajo del 5%.

“Hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, 'no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5%. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente”, destacó Caputo.

De aprobarse la ley, consideró, podría haber una gran baja del riesgo país: “Trabajamos para bajarlo. Si la ley pasara, estaríamos en 1000 puntos”.

La inflación del mes de mayo, políticos en “Narnia”

Más adelante, Caputo enfatizó en la recuperación de la economía. “Ya hay claramente signos de recuperación en mayo en varios sectores. Producción y ventas de autos, minería, energía… Ni hablar del sector bancario. Se están recomponiendo fuertemente los ingresos. Es algo que se siente en el bolsillo. Se siente también en la masa salarial y en las jubilaciones”, dijo. Sobre la caída de la construcción, explicó: “Es razonable que pasara eso porque paramos fuertemente la obra pública”.

Consideró “clave” el avance de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado para “agilizar la recuperación en el mercado laboral”, pero lamentó que algunos sectores políticos estén en “Narnia”: “Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó un aumento del 80%, rechazó el recorte de las jubilaciones de privilegio y pasó una reforma de la movilidad jubilatoria. En la administración pasada, las jubilaciones cayeron y nadie dijo nada”.

“Siempre dijimos que esto iba a ser durísimo. No les mentimos a nadie con eso. A todos el agradecimiento por aguantar. El nivel de esperanza se dio vuelta. La mayoría de la gente entendió que este es el camino. No se comen más el cuento del kirchnerismo, que era una estafa piramidal. Imprimían plata y la regalaban. Si fuera un modelo razonable, se aplicaría en muchas partes del mundo. Son cabezones. No se puede discutir esto”.

Aclaró además que las reacciones de ciertas variables financieras no se estarían correspondiendo con el pasar económico actual: “Normalmente, las variables financieras reaccionan de acuerdo a la situación económica. Pero movimientos como el del dólar, que pasó de estar tranquilo en $1100 a estar $1300, hoy en día obedecen a la política. No tiene que ver con economía. Nosotros ahora estamos en superávit fiscal, comercial y de moneda corriente”.

Sobre el cepo cambiario

Al ser consultado sobre la quita del cepo cambiario, el exfuncionario durante la gestión de Mauricio Macri dijo que “no hay una fecha exacta”. Reveló que son cuatro las “condiciones” que deben cumplirse para que el Ejecutivo pueda avanzar en su eliminación “Una es el equilibrio fiscal. Dos es tener solucionado el problema del stock heredado. Tercero es haber solucionado el flujo. Y por último que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados. Hoy la que se cumple es la del equilibrio fiscal. El stock y el flujo lo hemos solucionado en un 75%. Estamos lejos en la relación de reservas con pasivos”, precisó.

“A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. En enero era una pésima idea, en febrero mal y hasta mayo sería inapropiado. Hemos corregido eso un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos”, cerró.