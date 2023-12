Caputo hará los primeros anuncios económicos esta tarde y apuntan a lo fiscal y lo monetario

el Gobierno de Javier Milei hará este martes sus primeros anuncios económicos para afrontar la grave crisis económica y buscará dar las primeras señales al mercado y a la sociedad, con un conjunto de iniciativas que podría incluir un shock de reducción del gasto público y de congelamiento de la emisión monetaria. La presentación estará a cargo del ministro de Economía Luis Caputo.

El Banco Central, por su parte, podría tener su desembarco definitivo este martes.

Según estimaron fuentes oficiales, los anuncios tendrán lugar por la tarde, posiblemente luego del cierre de los mercados. Así, se descartó que tengan lugar antes del inicio de las operaciones. Podrían llegar por medio de un mensaje grabado. Este lunes, por lo pronto, las operaciones del Banco Central fueron mínimas en el mercado único de cambios mayorista a partir de la regla de conformidad que estableció la autoridad monetaria, en momentos en que todavía no terminan de salir los ejecutivos del BCRA salientes y no se concretaron los ingresos de los nuevos funcionarios.

De todas formas, a lo largo de todo el día del lunes el Ministerio de Economía y el Banco Central se mantuvieron con contactos cruzados para terminar de definir el alcance y profundidad de los anuncios de mañana. En los despachos del Palacio de Hacienda se mantiene con hermetismo el carácter final que tendrá el plan pero hay lineamientos principales que fueron verbalizados ya por el presidente Milei, por Caputo y por el portavoz presidencial Manuel Adorni.

Esta mañana el vocero del presidente, tras la reunión de gabinete, afirmó que las primeras medidas contemplarán un fuerte “recorte fiscal”, la expansión del gasto social, la quita de privilegios y la revisión de nombramientos en la administración pública.

“Van a ir en línea de un fuerte recorte fiscal con expansión en las partidas sociales, y este paquete de medidas será acompañado con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia. Estamos inmersos en una profunda crisis económica”, afirmó Adorni.

El jefe de Estado, por su parte, en la explanada del Congreso nacional, aseguró que “no hay alternativa” al ajuste y al shock con medidas iniciales fuertes para afrontar la crisis y la herencia que calificó como “la peor de la historia”.

Aseguró, sin embargo, que ese ajuste será ordenado y que caerá sobre “el Estado y no sobre el sector privado”. “La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y al shock, naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”, dijo.

El recorte rápido del gasto público parece ser la primera medida que Milei implementará en el inicio de su hoja de ruta económica. Es una iniciativa que ya tiene números concretos: para el jefe de Estado la poda fiscal debería rondar el 5% del Producto Bruto, para llevar a las cuentas públicas a terreno de equilibrio a lo largo del primer año de gobierno.

Los sectores sobre los que podría pasar la motosierra son discutidos, pero subsidios, transferencias a provincias y obra pública aparecen como los candidatos a sufrir esa poda.

Por otro lado, los pasivos remunerados del BCRA son para el Gobierno el principal obstáculo para la liberación del cepo cambiario: si no terminara con las Leliq y los pases pasivos, un desarme de los controles al a acceso al dólar podría volcar masivamente esos pesos a la moneda norteamericana y exponer a la economía a un riesgo hiperinflacionario.

Es la primera misión que tendrá Luis Caputo como ministro de Economía. Aún resta determinar de qué manera el Tesoro podría pasar a ser el deudor de esos pasivos en lugar del Banco Central, si a través de un canje por títulos públicos o con otro mecanismo. En La Libertad Avanza hablan de una solución “de mercado” y no compulsiva.

Una devaluación del tipo de cambio también asomaba como una de las medidas que el mercado descuenta que suceda rápidamente, con un precio que, desde ya, no fue anticipado, pero se estima que el Gobierno buscaría una reducción sustancial de la brecha cambiaria.

El primer día de gestión en el Palacio de Hacienda transcurrió con un reacomodamiento de los nuevos funcionarios en sus puestos, que en la mayoría de los casos todavía tienen designaciones oficiales pendientes.

Caputo reunió varias veces a su equipo más cercano a lo largo del lunes. Primero a la mañana tras el encuentro de gabinete nacional con Javier Milei y luego por la tarde, tras una segunda escala por la Casa de Gobierno, acompañado por el secretario de Finanzas y mano derecha del ministro, Pablo Quirno.

Allí se habrían encontrado con funcionarios de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Se trata del multilateral regional que se convirtió en uno de los prestamista de última instancia con Sergio Massa, a quien le prestaron USD 1.000 millones para completar un pago al FMI a mediados de este año.

La nueva gestión arrancó no sin contratiempos: casi no hay funcionarios con firma habilitada por no estar todavía nombrados oficialmente en el Boletín Oficial. Sin esa autorización, hay decisiones administrativas, hasta las más elementales, que no se pueden tomar. Y, además, todavía existen casilleros de segundas y terceras líneas de cada secretaría que todavía están en blanco.