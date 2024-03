Caputo le reclamó a los supermercados que la suba desmedida de precios no refleja la realidad económica

El ministro de Economía Luis Caputo se reunió este lunes con ejecutivos de cadenas de supermercados y planteó, según indicaron desde el Palacio de Hacienda, que hubo “subas desmedidas” de precios en las últimas semanas y que “no reflejan la nueva realidad económica”.

Caputo se reunió por espacio de una hora y media con representantes de las cadenas Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día. Caputo acudió con su secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Pazo, el de Comercio Pablo Lavigne y el asesor Martín Vauthier. Como hace algunos días ante CEOs de empresas de consumo masivo, el ministro defendió su hoja de ruta económica, descartó una devaluación y dijo que los “vaivenes” políticos no harán cambiar el objetivo déficit cero.

“Caputo explicó que se está siguiendo a rajatabla el programa económico, basado en el equilibrio fiscal y en la recomposición del balance del Banco Central. Agregó que bajar la inflación era la prioridad para poder estabilizar la economía, y así dar inicio a un ciclo de crecimiento que permita la baja de impuestos”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.

También hubo espacio para un reclamo, que es cada vez más airado en el Poder Ejecutivo, sobre que el nivel de precios que expresan las góndolas no se corresponde con el estado de la economía actual. “El ministro también hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores”, indicaron desde el Palacio de Hacienda.

El encuentro de este lunes se dio en medio de una preocupación del Poder Ejecutivo sobre el efecto que puedan tener las promociones y descuentos en góndolas en la medición de precios del Indec, algo que de todas formas ya está contemplado en la metodología oficial.

El presidente Javier Milei ya había asegurado este lunes más temprano en una entrevista que las promociones en lo comercios indican que los precios están bajando pero que eso no se refleja en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y que la inflación estaría en un dígito. La afirmación se basa en el supuesto de que el Indec no puede relevar iniciativas como el “2x1″ o “la segunda unidad a mitad de precio” con el que supermercados y bocas de cercanía intentan impulsar las venta.

“Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito”, dijo Milei en diálogo con La Nación+.

Y explicó: “Cuando empieza a acelerarse la crisis las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios que es 2x1 y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando pero no son manifestados en el índice”. El portavoz presidencial Manuel Adorni también reiteró ese argumento este lunes en su conferencia de prensa, en la que consideró que ese tipo de estrategias de venta “tiene alguna influencia en la medición de precios”.

En la misma línea, y luego de una reunión con empresas de consumo masivo, el ministro de Economía Luis Caputo había dicho a través de X: “Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo '60% de descuento en la segunda unidad' o hasta '2x1′”, señaló Caputo.

Ante los supermercadistas, el jefe del Palacio de Hacienda explicará su visión del plan económico y reclamará por la “presentación” de los precios al consumidor que aparecen en las góndolas, un tema que abordó en privado con los empresarios y que después planteó en redes sociales. Por lo pronto, este martes se conocerá el IPC de febrero, que se espera cercano al 15 por ciento.

El ministro de Economía explicará este lunes, tal como la semana pasada, los próximos pasos de su plan económico. A los empresarios les aseguró que no hay en el horizonte una devaluación brusca, lo que posiblemente asome para el mercado como una de las incógnitas más grandes sobre la hoja de ruta del Gobierno de Javier Milei.

De fondo, hay una preocupación en el equipo económico sobre el ritmo de remarcación de precios en las góndolas y de qué manera son presentados al consumidor en los supermercados. Primero había trascendido como uno de los temas en conversación con las empresas de consumo masivo la semana pasada y luego fue expresada directamente por Caputo en su cuenta de X.

El jefe del Palacio de Hacienda dijo que hubo “coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”, planteó.

Desde el organismo estadístico aseguraron que, en rigor, las promociones -cuando son generalizadas- sí son relevadas para el índice de precios. “El IPC releva precios de los productos observables y comparables a través del tiempo; que sean representativos del consumo de esa variedad; que estén disponibles para su entrega al momento de la compra. Los encuestadores registran el precio unitario de la variedad que se releva en el tiempo, por lo cual no hay tratamiento especial de 2x1, 3x2 o descuentos especiales en la segunda unidad”, aclararon.

“No se registran las promociones disponibles solo para determinados grupos de hogares consumidores (por ejemplo, para los clientes de un banco o billetera virtual; o únicamente para jubilados) porque, en la práctica, no están disponibles para toda la población”, continuaron desde el organismo que dirige Marco Lavagna.

“El IPC sí registra los precios de los descuentos o promociones de bienes y servicios disponibles para toda la población de referencia y que estén debidamente identificados en los puntos de venta. Por ejemplo, las ofertas específicas sobre un artículo o un conjunto de artículos pertenecientes a un mismo rubro (carne aviar, artículos de limpieza, liquidación en ropa y calzado por fin de temporada) aplicables a todos los consumidores sin discriminación, que se observan al momento de la recolección”, concluyeron desde el Indec.