Carlos Rodríguez apuntó a Caputo por su crítica a las promociones de los supermercados

El ex asesor económico del presidente Javier Milei, Carlos Rodriguez, criticó al ministro de Economía Luis Caputo luego de que este se quejara de que los supermercados hacen promociones en lugar de bajar los precios.

“Al Ministro Luis Caputo y Javier Milei no les gusta que los Super pongan tres precios para un mismo producto según la cantidad comprada. Preferiría que sólo pongan el más barato así baja el nivel de precios que mediría el INDEC (como si no supieran medir los precios cuando hay ofertas!)”, aseguró Rodriguez en un posteo a través de su cuenta de X.

Resulta que el titular del Palacio de Hacienda había señalado: “Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec”.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo '60% de descuento en la segunda unidad' o hasta '2x1′. Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, agregó Caputo.

En la misma línea, Milei sostuvo: “Cuando empieza a acelerarse la crisis las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios que es 2x1 y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando pero que no son manifestados en el índice”.

Sin embargo, desde el Indec aseguraron que las promociones —cuando son generalizadas— sí son relevadas para el índice de precios al consumidor.

En su publicación, Rodriguez tambien consideró: “Yo me pregunto, el Ministro Caputo sabe cuántos precios existen hoy en día para la misma mercadería llamada DOLAR que él mismo determina? Yo creo que debe de haber mas de una docena de precios para la misma cosa llamada DOLAR: Mayorista, Oficial, Tarjeta, MEP, CCL, BLUE, Mix exportador soja, Importador con Pais, etc, etc...”.

Friedman básico

Y citó a uno de los economistas más respetados por Milei, Milton Friedman, premio Nobel de Economía 1976, referente histórico de la “Escuela de Chicago” y autor de una de las frases de cabecera del actual presidente, aquella que afirma que la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Rodríguez recordó, sin embargo: “Friedman dijo: a dolar is a dolar is a dolar. O sea que en Friedman básico, no debería existir el CEPO. Solo dos precios para el dólar: el Mayorista y el Minorista. Algo parecido a lo que hacen los supermercados”.

Caputo sostiene que las promociones de los supermercados son una forma de resistir y a la vez ocultar la desaceleración y -en algunos casos- incluso la baja de precios. Este fin de semana, suscribió una crítica del periodista Alejandro Fantino a una red de farmacias y a otra de supermercados por la misma causa.

“Importante lo de Ale Fantino acá. Ejemplifica en primera persona el caso de las promociones 2x1. Entiendo que los productores tengan que maximizar el PxQ (precio por cantidad), pero estamos en una situación en la que mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades. Como bien dice Fantino, esto pasa en la mayoría de los rubros. De vuelta, todos pricearon sus productos teniendo en cuenta los augurios del dólar de 2 mil o más. Gracias a Dios, evitamos ese escenario. Hoy el dólar vale casi la mitad, y las ventas reales se realizan a un precio significativamente menor a lo que se refleja en las estadísticas”, señaló el ministro de Economía.

El esquema del 2x1, escribió Caputo, “hoy no le sirve a la gente, no le sirve al país, y a la larga tampoco le sirve al comerciante, porque si vendiera la primer unidad al precio real al que está dispuesto a vender, ya estaríamos en niveles de inflación bajísimos, lo que ayudaría a recuperar los salarios, con ello las ventas, y con ello la economía. No se trata de obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Se trata de generar conciencia para se pueda salir más rápido y mejor de esta situación. Es una batalla cultural, que al día de hoy, es tan importante como la económica”.

Esos argumentos no convencen a Rodríguez, que no es la primera vez que critica la política económica del gobierno de Milei. Semanas atrás, el propio presidente culpó a la herencia del gobierno anterior por el deterioro de los indicadores sociales. “La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón (sic) en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país”, dijo el jefe de Estado.

En respuesta, y sin mencionar Mieli, Rodríguez posteó: “Se presentan dos preguntas fundamentales respecto del tema de la pobreza: 1-Cómo hizo la Casta para tener 10 puntos de 'pobreza reprimida' durante 20 años. Qué instrumentos usó para que esa 'pobreza reprimida' no se visualizara en las estadísticas. 2-Cómo hizo la política económica de Milei para sacar a la luz esos 10 puntos de 'pobreza reprimida' en sólo dos meses de gobierno”.