China invertiría en el complejo hidroeléctrico "Potrero del Clavillo"

En los planes de Cooperación de la Ruta de la Seda, capitales chinos estarían interesados en invertir en el complejo hidroeléctrico de “Potrero del Clavillo”, ubicado en el límite entre Catamarca y Tucumán, según informó Página 12.

El anuncio fue hecho por el embajador argentino Sabino Vaca Narva. El proyecto conjunto entre las dos provincias es una obra pendiente hace décadas.

El embajador argentino en China anunció que capitales de ese país se encuentran interesados en desarrollar un complejo hidroeléctrico entre Catamarca y Tucumán: Parque Potrero del Clavillo-El Naranjal.

Se trata de la proyección de una obra que prevé la construcción de dos embalses para mejorar los recursos hídricos en el límite entre ambas provincias, y la puesta en marcha de un sistema de energía hídrico. Se trata de un proyecto del que se hablaba ya en la década de los '50 como un modo de desarrollar el sector Este Catamarqueño, limítrofe con Tucumán.

De acuerdo con Vaca Narvaja, el proyecto está dentro de una cartera "de 20 proyectos de energía renovables que se encararán con financiamiento de ese país, de acuerdo con lo establecido en el denominado Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda".

El embajador explicó que los fondos destinados para el financiamiento (previstos entre 2027- 2030) serán en yuanes en más del 80% del monto total de la obra (aunque no se informó de ese monto final).

El embajador dijo: "Nuestra cooperación en materia de energía limpia con China es sumamente amplia". Este proyecto entre Catamarca y Tucumán siempre fue un ítem pendiente (entre anuncios y posibilidades que no se concretaron), desde la década de los '50.

La cuestión tomó un impulso mayor con el llamado "Plan Belgrano" de revitalización del norte grande, que se lanzó durante la presidencia de Mauricio Macri en 2017. Sin embargo, nunca hubo mayores avances sobre estudios ambientales y de factibilidad en la región.

De hecho, con el anuncio del Plan Belgrano, grupos ambientalistas de ambas provincias habían señalado que poco beneficiarían los embalses a Catamarca en particular.

En un informe publicado en La Gaceta de Tucumán entonces, se destacó: En Catamarca "se origina sólo el 15% del agua en juego y en su parte de la cuenca no hay posibilidades de embalses de retención de agua a excepción de Potrero del Clavillo en el límite de ingreso a Tucumán, pero estas descargas no pueden ir en otra dirección que no sea Tucumán, donde se encuentran las áreas de posible aprovechamiento para riego, industrias y agua potable".

"Catamarca -señalaron- no tiene posibilidad física de aprovechar los caudales (...). Su única posibilidad de aprovecharlos sería con derivaciones sin regulación en su territorio, con obras ajenas al complejo Potrero del Clavillo (...) o bombeando desde el embalse «hacia atrás», hacia el valle de Las Estancias".

Al momento del Plan Belgrano, se estimó un emprendimiento que "contempla la construcción de dos represas sobre los ríos Las Cañas, Gastona y Medina +Potrero del Clavillo y El Naranjal), y se estima que demandará una inversión de 1.000 millones de dólares".

Entre los beneficios futuros se destacaron la producción de energía eléctrica, el almacenamiento de agua para riego; la morigeración de las inundaciones con control de las crecidas del río Medina; la recuperación de hectáreas de tierra productiva; y el fomento del turismo y la pesca.

Sin embargo, la mayor beneficiaria sería Tucumán y no Catamarca, la principal impulsora en llevar adelante inversiones para obras.

Pese a este contexto, desde la embajada argentina en China reiteraron la importancia de fomentar obras en el Norte para "continuar desarrollando industrias verdes y ecológicas y promover el desarrollo coordinado en los campos económico, social y ambiental, para afianzar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

