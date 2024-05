Anuncios Colegios privados pidieron ampliar los Vouchers Educativos, pero el Gobierno advirtió que no extenderá la medida A través de una nota, las entidades que representan a los establecimientos solicitaron a la Secretaría de Educación que incluyan a todas las escuelas que no sean de gestión pública. En el informe presentado al Congreso, el Ejecutivo explicó que “de momento no se tiene previsto realizar una segunda fase”.