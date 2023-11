Combustibles: rige el aumento de las naftas en Catamarca y gira sobre el 10%

En medio de la escasez de combustible y con los automovilistas aún haciendo largas filas en las estaciones de servicio de todo el país, se confirmó que este miércoles aumentó el precio de la nafta. El ajuste se debe a que este 31 de octubre venció el congelamiento de precios dispuesto poco después de las PASO. Por lo tanto, y en el caso de Catamarca, en las YPF, el valor de la Super pasó de $287 a $315, lo que implica un aumento del 9.75%. En el caso de AXION, la Super estaba a $ 322 y paso a $ 359.30, dando un incremento del 8.22%.

Estos nuevos valores se dan aunque en la Secretaría de Energía no precisaban hasta el martes a la noche la magnitud del incremento, pero dejaban trascender que iba a ser de un dígito, en línea con las últimas subas del esquema de Precios Justos, que rondaron el 5%. Pero no descartaron que el ajuste pueda llegar a ser superior a ese número y acercarse al 10%. En cualquier caso, no solucionaría el atraso que viene registrando el precio de los combustibles (alrededor del 60% en lo que va del año) contra la inflación, que ya supera el 120%.

Este miércoles, el ministro Sergio Massa se reunirá con los representantes de las petroleras y sellará los términos del acuerdo. Será tal vez la manera de ponerle punto final a las tensiones que reaparecieron en las últimas horas, con Massa acusando a las petroleras privadas de especular con el abastecimiento en medio de la tensión cambiaria.

El último aumento de combustibles fue la semana posterior a las PASO, a mediados de agosto, con un 12%. A partir de allí y en medio de la escalada de la inflación tras el salto devaluatorio, el índice de precios al consumidor subió 12,4% en agosto y otro 12,7% en septiembre y se perfila al10/11% para octubre.

Mientras tanto, este martes por la tarde, las petroleras YPF, Raizen (Shell), Axion y Trafigura (Puma) dijeron, en un comunicado conjunto, que están trabajando “para normalizar rápidamente la situación de abastecimiento de combustibles en todo el país” Además, ya se sumó el combustible aportado por cinco barcos y se prevé el arribo de dos buques más que permitirán recomponer los stocks de combustibles”.