Cómo salir del veraz y limpiar el historial crediticio

Para muchas personas, estar en el Veraz es un problema a la hora de querer pedir un préstamo o sacar una tarjeta de crédito. El Veraz es una base de datos que almacena detalles sobre su situación financiera y solvencia económica.

En resumen, si alguna institución necesita acceder a información financiera sobre cualquier persona para determinar si tiene deudas o no, puede consultar los servicios de Veraz. Pero también todos podemos consultar si estamos registrados y limpiar el historial.

Para salir del Veraz, hay que hacer un reclamo y presentar documentación que acredite estar libre de deudas. A continuación, el paso a paso para hacerlo.

¿Cómo consultar si estoy en el Veraz?

Es posible verificar si nosotros o una empresa tenemos deudas de forma gratuita a través de Internet, utilizando solo algunos datos específicos a través de la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En la Central de Deudores del Sistema Financiero se detalla el historial crediticio y la situación financiera tanto de individuos como de empresas. Para obtener esta información, simplemente ingresa el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de cualquier individuo o entidad en el sitio web de la Central de Deudores del BCRA. El informe es gratuito y se genera instantáneamente.

El reporte del BCRA abarca las deudas bancarias o crediticias gestionadas por instituciones reconocidas por el Estado. Esto implica que se registran las deudas relacionadas con préstamos bancarios, compras con tarjetas de crédito y cheques rechazados.

¿Cómo consultar por teléfono si estoy en el Veraz?

Según la Ley 25.326 de protección de datos personales, Veraz tiene la obligación de brindar acceso gratuito a las personas una vez cada seis meses. Hay que seguir diez pasos para consultarlo.

Llama por teléfono al (011) 5352-4800 (lunes a viernes de 9:00 a 18:00) para hacer uso de la ley anteriormente mencionada.

Contestará una máquina, que otorgará opciones según lo requerido: si la consulta de datos es para uno mismo se marcará la opción 1 , pero si es para otra persona será opción 2. Debés elegir la opción 1 para consultar tu propio Veraz.

, pero si es para otra persona será opción 2. Debés elegir la opción 1 para consultar tu propio Veraz. La contestadora preguntará si tu consulta es como persona individual (opción 1) o si es en nombre y representación de una empresa (opción 2). Debés elegir la opción 1.

o si es en nombre y representación de una empresa (opción 2). Debés elegir la opción 1. La contestadora preguntará si sos Hombre (sexo masculino = opción 1) o mujer (sexo femenino = opción 2).

Luego te preguntará tu DNI, seguido del numeral (#).

La contestadora repetirá tu DNI. Debés escucharlo y verificar que es correcto . Si es correcto marcá 1, si es incorrecto marcá 2 y repetirá el paso 5.

. Si es correcto marcá 1, si es incorrecto marcá 2 y repetirá el paso 5. Te hará tres preguntas al azar para validar tu identidad, que tienen respuestas de sí o no.

que tienen respuestas de sí o no. La contestadora te preguntará si deseás hacer valer tu Derecho de Acceso y de esa forma obtener tu reporte de crédito. Dado que la pregunta es afirmativa, respondé que sí marcando 1.

y de esa forma obtener tu reporte de crédito. Dado que la pregunta es afirmativa, respondé que sí marcando 1. La contestadora te dictará un código , que te permitirá acceder a su informe. Si no podés anotar, luego del mensaje podés solicitar el código por SMS.

, que te permitirá acceder a su informe. Si no podés anotar, luego del mensaje podés solicitar el código por SMS. Ingresá en la página de Veraz y hacé clic en el recuadro de Acceder a su Derecho de Acceso. Completá con tus datos y el código provisto en el paso anterior.

¿Cómo salir gratis del Veraz?

Por una deuda incorrecta o inexistente

Por teléfono: Llama al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs y elige la opción "nuevo reclamo". La operadora te ofrecerá dos opciones: "actualizar información" o "desconozco información de deuda". Luego, te pondrán en contacto con un representante de Equifax, quien te solicitará documentación probatoria. Posteriormente, deberás llamar nuevamente y seleccionar la opción "enviar un documento probatorio por fax" para enviar los documentos que certifiquen el pago de la deuda.

Por internet: Ingresa a la página de reclamos de Veraz y elige la opción "información de deudas y cheques realizados". Selecciona "actualización de deudas" o "desconocimiento de deudas" según corresponda. Indica si estás realizando el reclamo por ti mismo o en nombre de otra persona, ingresa tus datos personales y adjunta la documentación probatoria si es necesario.

Una vez completado el trámite, que suele demorar entre siete y diez días hábiles, es posible que se actualice tu información en la base de datos. Puedes seguir el progreso del proceso en la sección "Consultar estado/subir documentación".

Por una deuda existente y paga

Al igual que en el caso anterior, existen dos opciones de resolución:

Cancelar la deuda: Esto hará que el usuario continúe registrado en la base de datos durante dos años, pero la deuda se mostrará como pagada. Sin embargo, si el acreedor no informa del pago de la deuda, es posible que el usuario siga figurando en la lista de morosos. Para salir de esta situación, se deben seguir los pasos mencionados anteriormente.

No cancelar la deuda: En este caso, el usuario no figurará en la lista de morosos de manera permanente. Según la ley, los registros pueden ser conservados por un máximo de cinco años. Posteriormente, es posible solicitar la eliminación total de la información relacionada con esa deuda de cualquier base de datos, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado acciones legales o el deudor no haya establecido un plan de pagos. En ese caso, se interrumpiría el período de prescripción.