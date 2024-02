"Cuando empecé en el mundo de las apuestas todos me decían que me arruinaría", J. Méndez (MG Pronósticos)

Sin embargo, a pesar de los prejuicios, Juan decidió seguir su pasión y apostar por ella.

"Cuando empecé en el mundo de las apuestas todos me decían que me arruinaría", recuerda Méndez. "Mi familia y amigos me decían que era una pérdida de tiempo y dinero, que no tenía futuro en eso". Pero a pesar de las críticas, no se dejó disuadir y decidió seguir adelante.

Lo que muchos no saben es que las apuestas deportivas no son solo cuestión de suerte. Al igual que en cualquier otra actividad, hay que invertir tiempo y esfuerzo para aprender y mejorar. Juan comenzó a estudiar y analizar estadísticas y tendencias deportivas para hacer mejores predicciones. A medida que ganaba experiencia y conocimientos, comenzó a tener más éxito en sus apuestas.

"No se trata de apostar por tu equipo favorito o por el que crees que va a ganar", explica J.Méndez. "Se trata de analizar los datos y hacer una predicción objetiva. Si haces eso, puedes tener éxito en las apuestas deportivas".

Hoy en día, MG Pronósticos es uno de los grandes nombres en el mercado de los pronósticos deportivos. Hemos visto colaboraciones en redes sociales con influencers latinoamericanos de la talla de Yefferson Cossio, el Dominguero e incluso con cuentas españolas como Vineparida realizando sorteos entre sus seguidores.

Juan y su equipo de expertos se vieron obligados a explorar nuevos horizontes debido a las restricciones impuestas por las casas de apuestas, que limitan su capacidad para generar mayores beneficios.



"Tras varios años luchando con las limitaciones y cierres de cuentas de las casas de apuestas decidí tener un bank más bajo como apostador y evitar problemas ".

MG Pronósticos tiene habilitados canales de Whatsapp, instagram y telegram donde comparte análisis deportivos gratuitos. También ofrecen servicios como tipster de pago donde se accede a análisis premium.

"Comencé a ofrecer mis análisis de manera gratuita en 2019, y con el paso de los años, nos dimos cuenta de que podría convertirse en una nueva fuente de ingresos."

En resumen, la historia de Juan y MG Pronósticos demuestran que, aunque las apuestas deportivas pueden tener un estigma negativo, también pueden ser una forma legítima de ganar dinero si se hace con cuidado y conocimiento.

Al igual que en cualquier otra actividad, el éxito en las apuestas deportivas requiere dedicación, trabajo duro y habilidades para analizar datos y hacer predicciones informadas.