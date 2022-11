El Banco Central compró casi USD 200 millones en el debut del nuevo dólar soja

El arranque de la segunda etapa del dólar soja contribuyó a duplicar el monto operado en el segmento de “contado”, que alcanzó este lunes los USD 594,1 millones, mientras que los ingresos por exportaciones del agro a un tipo de cambio de $230 por dólar ascendieron a USD 292,3 millones y representaron la mitad del volumen operado.

El BCRA finalizó su participación cambiaria con saldo neto a favor de USD 192 millones, resultado que implica que compró la totalidad de las ventas por dólar soja (por un total de $67.160 millones) y revendió en la plaza de contado (spot) unos USD 100 millones a $166,63 (por $16.663 millones), con una emisión neta de 32.047 millones de pesos.

En el MULC, el Banco Central sostiene en el transcurso de noviembre un saldo neto vendedor del orden de los 814 millones de dólares. El Banco Central atraviesa un 2022 con compras netas por USD 3.716 millones, un monto que representa el 65,7% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 5.658 millones al 29 de noviembre de 2021.

“A pesar de la holgura que significó la compra neta de casi USD 5.000 millones en el mercado de cambios en septiembre, la situación se agravó rápidamente con una dinámica de ventas del BCRA muy pronunciada en octubre y, particularmente, noviembre”, subrayaron los analistas de Invecq Consutora Económica.

El Gobierno lanzó la nueva versión del dólar soja que comenzará a regir desde hoy hasta el 31 de diciembre. El acuerdo con las cerealeras tiene un piso garantizado y firmado de 3.000 millones de dólares. El complejo sojero -exportadores del poroto y derivados industriales- podrá liquidar a un tipo de cambio diferencial de $230 hasta el 31 de diciembre.

“En otras palabras, el nuevo dólar soja equivale prácticamente en términos reales a los $200 de la primera edición del programa. Asimismo, como una suerte de guiño adicional para el sector, el gobierno adelantó el fin de la retención extraordinaria a la harina y aceite de soja al 1 de diciembre desde fin de año. De esta manera, la alícuota de los derechos de exportación de ambos productos se restablecerá en 31%, mientras que el poroto de soja continuará con un gravamen de 33%”, aportó Portfolio Personal Inversiones.

“Lo que está haciendo Sergio Massa es hacer las cosas razonablemente bien para después estar en condiciones realmente de discutir los temas importantes. Entonces, sube la tasa para mejorar la demanda de pesos, hace estos desdoblamientos cambiarios que son importantes para acumular reservas porque hay que cumplir el acuerdo con el FMI y porque si no hay reservas, la gente entra en pánico; está reduciendo el gasto y está por lo menos intentando parar la inercia inflacionaria con acuerdos de precios. Ahora bien, todo eso no es suficiente en el largo plazo si no se hace un plan de mediano plazo que involucre también a un posible gobierno de la oposición, o un posible plan de la oposición”, evaluó Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

Las reservas internacionales brutas cayeron en la semana pasada en USD 33 millones y finalizaron en USD 37.534 millones, en su monto más bajo desde el 6 de octubre último.

“En materia de reservas todavía resta por definirse si el país recibirá los desembolsos de organismos financieros internacionales tal como se había comentado. Aún asumiendo que se cumplieran los desembolsos restantes estimados por el Fondo -recordemos que Argentina ya recibió USD 700 millones del BID un mes atrás-, según nuestras estimaciones restaría que el BCRA acumule genuinamente en el mercado de cambios por lo menos USD 1.200 millones como destacamos en nuestro anterior informe”, añadieron desde Invecq.