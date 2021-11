El Banco Central desmiente versiones sobre los depósitos en dólares y aclara que las restricciones no los afectan

"Las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan", resaltó la entidad que preside Miguel Angel Pesce ante el revuelo que provocaron las últimas medidas para resguardar las reservas que quedan en la entidad.

Para incrementar las reservas, el BCRA tomó el jueves pasado una decisión que no cayó bien en el sistema financiero: a través de la circular A 7407 el organismo les dijo a los bancos que deberán ajustar su stock de dólares propios, y por lo tanto la llamada “posición global neta de moneda extranjera” no podrá superar el importe equivalente al 0 % de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda.” En octubre, esa posición era del 2,5%. Dado que la mayoría de los bancos tienen hoy una posición mayor al 0%, deberán desprenderse de sus dólares -propios de los bancos, no de los depositantes- a más tardar el miércoles de la semana que viene.

Ahora la entidad que dirige Pesce, salió a hacer algunas aclaraciones: "Los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos al ser un pasivo para las entidades deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda". Y agregó: "Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan".

"Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos", sumaron fuentes del BCRA.

NOTICIA EN DESARROLLO