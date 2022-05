El Banco Central otra vez en aprietos: no pudo comprar dólares para sumar reservas

El mes de mayo se sostiene como un período muy favorable para que el Banco Central compre divisas en la plaza mayorista, aunque la reducción casi a la mitad de la oferta privada, más una creciente demanda por importaciones de energía neutralizaron la posibilidad de sumar reservas en el día.

Así, con un volumen operado en el segmento de contado (spot) de unos USD 249 millones, que contrastó con los USD 434 millones del lunes, la autoridad monetaria finalizó con un saldo neto comprador marginal, de apenas 2 millones de dólares en el día.

“Hoy se registraron pagos por importación de energía, lo que disparó la demanda, así que el BCRA se quedó con un saldo menor, de dos millones, que quedaron sueltos. El miércoles es feriado, pero para jueves y viernes se anticipan más pagos del sector, así que tendremos mucha presión”, puntualizó una fuente del mercado.

De esta forma, el Banco Central sostiene un saldo a favor por sus intervenciones de unos USD 920 millones en mayo, su mejor cosecha en un año, y mantiene este resultado por encima de los USD 1.000 millones para el saldo neto positivo de 2022 por su participación cambiaria.

Las compras de dólares para fortalecer las reservas transitan a un ritmo inferior que el registrado el año pasado, cuando en mayo, un mes que concentra las liquidaciones del agro, captó casi USD 1.800 en la plaza interbancaria.

En este sentido, un informe de GERES (Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social) precisó que según el último balance del Banco Central, actualizado al 15 de mayo, las reservas netas (sin contar depósitos privados ni el “swap” con China) se ubicaron en USD 6.280 millones. Y las reservas líquidas fueron negativas en USD 2.904 millones, si se descontaban los USD 3.590 millones correspondientes a la tenencia de oro y los 5.595 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro del FMI) activos. Entonces, las reservas totales llegaron a USD 41.290 millones.

Para el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza, “este esquema es muy rudimentario. En los dos años pasados, hubo un superávit comercial de USD 15.000 millones, más unos USD 10.000 que aportó el Fondo. No solo que no se retuvo ni un dólar, sino que se perdieron USD 10.000 millones de reservas en dos años. No es que no tenemos capacidad de generar los dólares. La diferencia entre lo que producimos y consumimos, que es el superávit comercial, es de USD 15.000 millones por año. No tenemos capacidad de retenerlo. Si en lugar de USD 15.000 por año, generamos USD 30.000 por año, también se van todos con este esquema”.

“La presunta fuga de dólares pasa más en este gobierno que en el anterior. Generamos dólares y nadie los quiere dejar acá. No retuviste nada y perdiste dólares a pesar de que tenías un cepo recontra severo, a pesar de que no se podía viajar, a pesar de los cupos de importaciones… Con todos lo controles a full perdés dólares. Este esquema cada vez rinde menos en términos de control de divisas. Cada vez tenés que apretar más los tornillos. Tenés hoy los mejores términos de intercambio de tu historia. Tendríamos que estar discutiendo a qué ritmo podemos relajar el cepo, pero el Gobierno propone cómo lo va apretando cada vez más”, expresó Lacunza por FM Milenium.