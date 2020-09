El Chaqueño Palavecino confirmó que contrajo coronavirus

Tras presentar síntomas como la tos y molestias en la garganta, el Chaqueño Palavecino se hisopó, dio positivo de coronavirus este sábado y ya se encuentra aislado en su casa ubicada en Rosario de Lerma en la provincia de Salta.

“Todo bien, con los síntomas como dolor de espalda, pero no le doy mucha importancia. Miedo no le tengo para nada. Me cuidé muchísimo, pero hoy en Salta es un peligro: anda por todos lados”, aseguró el cantante de folclore en diálogo con Cadena 3.



“El bicho se vino a meter a mi casa, no es mi amigo y lo sacare zumbando. Me he cuidado y me arrinconó. Seguro saldremos, no hay por qué temer tanto. Estoy aislado con mucho vino y asado y nadie quiere venir a visitarme”, agregó con ironía.

Además, reveló que también hisoparán al resto de su familia y a sus músicos, con quienes tuvo en los últimos días cuando brindó un show por streaming. Con esta noticia rápidamente se confirmó que su participación en la Fiesta Nacional de la Nuez a realizarse el próximo 19 de septiembre fue suspendida.