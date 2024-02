El dólar blue pisó el acelerador, tras el retorno a comisiones de la Ley Ómnibus

El dólar blue operó este miércoles a $1.140 para la compra y a $1.170 para la venta en las casas de cambio de la City porteña, $25 más que ayer. El blue disparó, tras el retorno a comisiones de la Ley Ómnibus, una "derrota parlamentaria" del Gobierno.

A pesar de ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que "la no aprobación en particular no afecta en lo más mínimo" el programa económico que arrancó en diciembre. Además, confirmó que habrá más ajuste y que "las cosas están saliendo mejor".

La brecha entre el dólar blue hoy y el dólar oficial de la pizarra del Banco Nación es del 33%, mientras que con el mayorista es de 42%.

Debido al retraso cambiario generado por el ritmo actual del crawling peg, especialistas advierten que la competitividad del tipo de cambio oficial se situó en niveles similares a los de agosto de 2023, cuando el exministro de Economía, Sergio Massa, implementó un ajuste discreto del 22% sobre el dólar mayorista.

En el corto plazo, se pronostica que el craw se mantendrá dentro de los parámetros actuales, aunque esto podría tener consecuencias negativas para la acumulación de reservas. A su vez, la reapertura del acceso al MULC para importadores también ha contribuido a la menor demanda de divisas por parte del Banco Central en los últimos días.

Cuánto cotizaron el resto de las opciones cambiarias:

Dólar MEP o dólar Bolsa, que permite comprar divisas mediante bonos sin la necesidad de una cuenta fuera del país, se consigue este miércoles a $1.199,41, 0,4% más que ayer. Acumula un aumento de 20,5% en lo que va del año. En tanto, su alternativa, el dólar MEP Ledes —que se obtiene no con bonos, sino a través de la adquisición de Letras de Descuento del Tesoro en pesos (Ledes) para luego de 24 horas venderlas en su especie D (en dólares)— opera hoy a 1.209,93, 2,2% más que el martes. Mientras que el MEP Senebi, que se compra en la "rueda paralela" donde los grandes agentes de bolsa pactan como compradores o vendedores un precio para la transacción, independientemente de lo que marque la pantalla del mercado, cotiza este miércoles a $1.199,22, 2,3% más que ayer.

"La brecha entre el dólar MEP versus el dólar exportación e importación luce muy baja. Desde nuestro punto de vista, esta brecha es muy baja respecto de la que podremos observar en el mes de enero, pero muy alta de la que podemos ver dentro de 15 meses", analizó el economista Salvador Di Stefano.

Dólar Contado con Liquidación (CCL) se consigue hoy a $1.263,88 , 1,2% más que el miércoles. En lo que va del año, aumentó un 29,9%.

, 1,2% más que el miércoles. En lo que va del año, Dólar oficial cotizó en el Banco Nación a $809 para la compra y a $849 para la venta. En el promedio que realiza el Banco Central (bcra.com.ar), la cotización cerró en $878,12.

"Si no prospera el DNU que envió al congreso el presidente, los dólares alternativos podrían arbitrar con el dólar tarjeta que se ubica en $1.320, hay una distancia de 38,0% para capturar valor", adelantó el economista Salvador Di Stefano.

Finalmente, el dólar tarjeta cerró a $1.357,60.

Dólar mayorista cotiza en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y es donde interviene el Banco Central cuando compra o vende dólares, además de ser el lugar donde operan los bancos para hacerse o desprenderse de divisas. Este miércoles cotizó a $830,20 por unidad, setenta centavos más que ayer.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $2,20, el mismo ajuste experimentado en idéntico lapso de la semana anterior

En lo que va del año acumula una suba de 2,5%. "El dólar mayorista podría terminar en diciembre del año 2024 en una cotización de $2.616,4 con una suba del 223,0% un aumento parecido a los precios minoristas", pronosticó Di Stefano.

En este sentido, agregó: "En los últimos 12 meses el dólar mayorista aumentó un 353% y la inflación esperada podría ubicarse en el 210%, este diferencial es lo que va a ajustarse en los próximos meses. El gobierno ha bajado la tasa de interés para incrementar la demanda de pesos en la economía".