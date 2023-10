El FMI advirtió sobre la fragilidad de la situación económica y social del país, ante la incertidumbre electoral

El FMI consideró que la situación económica y social de la Argentina es frágil debido a la incertidumbre electoral y la vulnerabilidad a los shocks externos. A la vez, resaltó que el país tiene oportunidades el sector minero y que se beneficiará de las mayores lluvias que traerá “El niño”.

Como parte de la reunión anual del FMI, el organismo publicó su informe de perspectivas sobre América Latina y el Caribe. El director del departamento para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, brindó una conferencia de prensa. Lo acompañaron el subdirector del área, Nigel Chalk, y Luis Cubeddu, director adjunto de ese departamento y jefe de la misión argentina.

Valdes confirmó que el FMI mantuvo charlas con los equipos económicos de los candidatos y anticipó que seguirán reuniéndose en las próximas semanas para “entender mejor sus planes”. Sin embargo, aclaró que en este momento están “escuchando su visió, pero no discutiendo nada” con esos equipos. El director del departamento para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. (Foto: REUTERS/Susana Vera).

“Argentina enfrenta desafíos muy importantes hoy, incluyendo alta y creciente inflación y la baja cobertura de reservas en el contexto de una situación social delicada. Abordar estos desafíos y salvaguardar la estabilidad requiere un plan fuerte y creíble e, idealmente, respaldado políticamente por una amplia mayoría. Este plan tiene que estar anclado en un decisivo fortalecimiento de las finanzas públicas, al mismo tiempo que proteja a los más vulnerables”, sostuvo Valdés.

La opinión del FMI sobre la dolarización

Los funcionarios el organismo fueron consultados sobre la posible dolarización de la economía argentina, tal como propone el candidato Javier Milei. Al respecto, Valdés afirmó: “El FMI es muy respetuoso de la decisión soberana de cada país sobre cuál es el esquema monetario y de tipo de cambio más apropiado. Lo que nos preocupa y en lo que trabajamos es en asegurar que las condiciones de política para la transición hacia un nuevo régimen y para un resultado apropiado estén dadas”. Javier Milei propone la dolarización de la economía, sin embargo, el FMI remarcó que esa decisión no evita la necesidad de tener una sólida política macroeconómica. (Foto: Tomas Cuesta/Pool via REUTERS)Por: via REUTERS

Y agregó: “En el caso de la dolarización, hay precondiciones y pasos de política muy importantes que se necesitan para que sea exitosa. Al final del día, y este es un mensaje muy importante, la dolarización no es un sustituto de las sólidas políticas económicas”.

Las proyecciones del FMI para la Argentina

El reporte sobre América Latina y el Caribe resaltó que la inflación está bajando en la región, con excepción Argentina y Venezuela. En línea con las proyecciones difundidas a comienzos de la semana, el FMI anticipó que “la inflación promediará 122% en 2023, aunque esto dependerá de la evolución del traspaso del tipo de cambio y del grado de endurecimiento de las políticas”.

Además, proyectó una contracción del PBI argentino de 2,5% para este año, “debido a la grave sequía”. Y alertó que los riesgos bajistas siguen dominando las perspectivas, “lo que refleja la frágil situación económica y social, las incertidumbres relacionadas con las elecciones y la vulnerabilidad a las crisis externas”. El FMI recomendó a la Argentina "hacer propio" el programa vigente con la entidad, de modo de apuntalar la situación económica. (Foto: Ministerio de Economía).

Por eso, el organismo consideró que será fundamental hacer “una fuerte implementación y apropiación del programa” con el objetivo de “salvaguardar la estabilidad y abordar los desequilibrios macroeconómicos persistentes”.

El organismo también puntualizó que la Argentina tiene oportunidades en la extracción de minerales críticos “necesarios para la transición verde”, como el litio, lo que representa una “oportunidad para impulsar el comercio y la producción”. Al mismo tiempo, destacó el país se beneficiará con las mayores lluvias que traerá “El niño” tras la histórica sequía.