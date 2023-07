El Gobierno debe pagar US$ 2.000 millones esta semana y las reservas están en un rojo histórico

El Gobierno enfrentará en los próximos días un nuevo desafío para contener la pérdida de dólares. El viernes habrá que pagarle US$ 1.300 millones al FMI y el domingo otros US$ 700 millones a bonistas privados, compromisos que hundirán aún más las reservas y reducirán el margen de maniobra para mantener controlado el dólar en las elecciones.

Para varios analistas, la situación es de extrema fragilidad. En un escenario con una inflación del 110% y una brecha cambiaria del 90%, las reservas netas ya perforaron los - US$ 5.000 millones, niveles nunca alcanzados antes. Y podrían acercarse a los - Us$ 7.000 millones después de los pagos del fin de semana, según diversos cálculos privados.

"Con el reciente pago al FMI y con el que se realizará el 9 de julio por unos US$ 1.000 millones correspondientes al servicio de la deuda en bonos, el BCRA tendrá dentro de pocos días un nivel de reservas netas negativo superior a US$ 6.000 millones, el nivel más bajo del que tenemos memoria", advirtió el director ejecutivo de Equilibra, Martín Rapetti, en un informe.

i bien el Banco Central hoy cuenta con reservas brutas cercanas a US$ 28.000 millones, los analistas siguen de cerca el deterioro de las reservas netas. Una variable que monitorea el Fondo y sirve para medir el poder de fuego de la entidad, sin contar los pasivos (el swap con China, los depósitos en dólares de los bancos privados en el BCRA y otras deudas).

En ese marco, Sergio Massa busca un acuerdo con el Fondo Monetario que permita aliviar las reservas. Una comitiva reducida viajará a Washington esta semana para intentar destrabar un desembolso de US$ 4.000 millones, lo que podría resolverse a mediados de mes. Además, buscan un anticipo de dólares frescos, algo que los analistas ven poco probable.

Mientras tanto, la expectativa en el mercado es que las reservas sigan en caída, aunque los analistas creen que el pago del viernes será pospuesto, como ocurrió con el último de junio. "Calculo que lo pasan a fin de mes, si no lo hacen y pagan también a los bonistas, las reservas netas pasarían de - US$ 5.000 a - US$ 7.000 millones", estimó Fernando Marull. La orden de pago de los cupones a los bonistas ya fue emitida por Economía.

Según el economista, la última vez que el stock neto alcanzó su piso fue al rozar los - US$ 3.500 millones en diciembre de 2015. "Ya estamos en niveles récord", aseguró. En tanto, la consultora Aurum Valores calculó que el último valor mínimo fue de -US$ 3.600 millones en septiembre de 2016. Y para la consultora 1816, la gestión de Alberto Fernández podría cerrar con - US$ 15.000 millones en 2023.

Nuevas medidas

Sin dólares a la vista, las autoridades utilizaron activamente el swap con China para el pago de importaciones bilaterales y parte de los US$ 2.700 millones que vencieron el viernes pasado con el Fondo. El pago permitió continuar la negociación y moderar la salida de divisas, aunque a costa de mayores pasivos de corto plazo.

Para Fundación Capital, si se incorporan al cálculo de las reservas netas los pases con SEDESA, el repo con el BIS y el swap chino utilizado, el Banco Central contaría con un stock de caja positivo de US$ 1.936 millones. La contracara es que el Gobierno estaría acumulando "basura" bajo la alfombra, con deudas que deberá pagar la próxima gestión.

"De esta forma, el margen de maniobra con que cuentan las autoridades resulta muy acotado, con reservas netas en - US$ 5.200 millones y reservas caja en + US$ 1.936 millones, por lo que el riesgo cambiario se sostiene elevado y “querer” no siempre es “poder”", señaló un informe de la Fundación Capital, presidida por Martín Redrado.

El staff en Washington ya advirtió que el dólar está "atrasado" y exige cambios. Como Massa se resiste a una devaluación, es posible que haya un nuevo dólar soja. Otra posibilidad es un desdoblamiento cambiario en los servicios (turismo, software y otros), una suerte de "devaluación" segmentada, pero implicaría una suba de la brecha cambiaria y un impacto inflacionario.

"Por eso, el Gobierno pareciera estar más inclinado en favor de otro esquema de racionamiento de la demanda de dólares, basado en un impuesto (¿PAIS?) a todas las importaciones. Además de mejorar los ingresos fiscales y reducir el déficit, este mecanismo subiría el costo de los productos importados", evaluó Rapetti, aunque afirmó que no será "eficaz" para frenar el drenaje de reservas.

Así, en un escenario de incertidumbre electoral, recesión y con presiones cambiarias en el horizonte, el Gobierno parece dispuesto a hacer todo lo posible para evitar un salto discreto del dólar. La incógnita entre los analistas es cuál será la reacción de los depositantes privados si se profundiza la pérdida de divisas del Banco Central. (Fuente Clarín)