El Gobierno y el FMI definen nuevas metas del programa

Las negociaciones entre la Argentina y el FMI por la cuarta revisión del programa y por la flexibilización de las metas de reservas, que permitirán gatillar US$ 5.400 millones durante el corriente mes de marzo, se desarrollan de manera positiva y el anuncio del mismo se podría concretar el lunes.



De esta forma, la Argentina logró flexibilizar las metas de reservas del programa, en base a un esquema de cálculo móvil, que variará según la evolución de las exportaciones del país.



Hasta este sábado, se estaba cerrando el programa de metas de reservas del año con supuestos de caída o aumento de exportaciones.



En ese marco, confían en poder anunciarlo el lunes, dijo a Télam una fuente con conocimiento de las negociaciones.



El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló días atrás que se había llegado a un acuerdo con el FMI para flexibilizar y volver "realistas" algunas de las metas establecidas en el programa, a raíz de la sequía en el país y los costos de la guerra en Ucrania, y garantizar así los desembolsos de más de US$ 19.000 millones para hacer frente a los vencimientos de la deuda con el organismo programados para este año.



"El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer waivers (pedidos de perdón) durante el año", dijo Massa el sábado pasado tras la reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la India, donde participó de una reunión del G20.



El titular del Palacio de Hacienda subrayó que el objetivo entre ambas partes "es ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple".