El Gobierno nacional aumentó 4% el precio del bioetanol de caña de azúcar y de maíz

El Gobierno nacional dispuso este miércoles un incremento del 4,17% en el precio de adquisición del bioetanol de caña de azúcar y de maíz. Lo llevó de $118,482 a $123,422 por litro, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640.

El nuevo valor rige con retroactividad al 4 de diciembre, hasta la publicación de una nueva cotización que lo reemplace, que seguramente irá en línea con los incrementos del 4% mensual que el Gobierno acordó con distintos sectores de la economía.

Asimismo, como en otras ocasiones, se estableció que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos, a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Las actualizaciones de precios que realiza la Secretaría de Energía están atadas a las variaciones de la nafta en las estaciones de servicio de YPF en la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, el Ejecutivo puede recurrir a un mecanismo alternativo y excepcional, en caso de que se verifiquen “desfasajes sustanciales” en los costos de elaboración de este biocombustible.

Distorsiones y regulaciones

En su momento, desde la industria analizaron que esa medida tuvo como objetivo unificar el mismo criterio para la fijación de los valores del bioetanol de azúcar y de maíz.

El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, comentó: “Lo que se hizo es poner blanco sobre negro respecto al desfasaje del precio de bioetanol de caña de azúcar”.

En ese sentido, recordó que el decreto 717 de octubre del 2021, reglamentario de la Ley de Biocombustibles, había establecido que los precios de bioetanol de caña y de maíz iban a ajustarse en función de los valores de las naftas.

“Ese había sido un pedido de la industria de bioetanol de caña de azúcar, pero la actividad maicera no había quedado conforme. Porque luego se retrasó mucho el precio de las naftas debido a un manejo político. Mientras que la cotización del maíz en los mercados internacionales sufrió una fuerte variación alcista y dejó muy retrasada a la industria. Por eso, el decreto 184 permitió un mecanismo excepcional para que la Secretaría de Energía ajuste el precio del bioetanol de maíz por otra cláusula que no sea el ajuste de las naftas que fijara YPF. Pero no incluyó al de caña”, detalló Molina.

Por eso, en la práctica, el bioetanol de maíz había quedado, por primera vez, más caro que el de caña de azúcar.

Esa situación fue corregida luego por el Gobierno a través del Decreto 709 del martes 25 de octubre, donde extendió, para el bioetanol de caña, la misma excepcionalidad de fijar precios distintos a los que surgen por vía de la actualización de las naftas, en caso de ser necesario. De ese modo, se buscó lograr que la situación se estabilice y haya asimetría entre ambos productos.