El Gobierno oficializó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima

Tal como había adelantado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el Gobierno nacional oficializó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima, ayuda económica que se cobrará en el mes de marzo.

A través del decreto 177/2024, publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, el Ejecutivo precisó que el bono será liquidado a “las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES [...] o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05″. Los pensionados también recibirán el beneficio.

De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno nacional, quienes cobran la mínima recibirán el total del bono, mientras que, para quienes cobren un monto mayor, la ayuda económica será “igual a la suma necesaria necesaria hasta alcanzar el tope de $ 204.445,30″.

“Dispónese que en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional que se otorga por el presente decreto”, especifica el decreto.

Dentro de los puntos que consideró el Gobierno nacional para otorgar este bono, se encuentran “la grave situación socioeconómica que atraviesa el país que ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento”.

Con este decreto, el Ejecutivo oficializó la ayuda económica que ya había sido adelantada por Caputo el pasado miércoles durante una entrevista con Jonatan Viale al aire de TN.

Ese mismo día, el Gobierno dispuso un aumento del 27,18% en marzo para las jubilaciones. De esta manera, el haber mínimo pasó a ser de $134.445, aunque el porcentaje de incremento será igual para todos los niveles de ingresos de jubilados y pensionados.

Al respecto, el ministro de Economía explicó que el incremento sobre los haberes que pagará la ANSES, de acuerdo a la fórmula trimestral será de 27,18% y el bono tendrá el mismo aumento: “El bono va a subir otro 30%, era de $55.000 y va a quedar en $70.000. Con ese aumento, la jubilación mínima va a quedar en $205.000″.

“Lamentablemente (el Congreso) no pasó la Ley Ómnibus”, dijo Caputo, en referencia al cambio en la fórmula que pretendía esa iniciativa parlamentaria. “(Los jubilados) sufrieron una corrección del 40% durante el gobierno anterior y si no corregíamos la fórmula rápido seguía pasando”. “Es perjudicial para los jubilados sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, planteó.

Tras este anuncio, el presidente Javier Milei se refirió a la situación económica de los jubilados, también en un diálogo con el periodista Viale por TN. Al ser consultado sobre cómo afecta el ajuste a los adultos mayores, el mandatario alegó: “El problema es que todos los argentinos se empobrecieron. ¿Cuál es el segmento etario que menos pobres tiene?”, le dijo Milei a su interlocutor.

- Los jubilados, replicó.

- Ah entonces.

- Pero no podemos ajustar a los jubilados, insistió el entrevistador.

- El problema es que no hay plata, retrucó el Presidente.

Y continuó: “Estás ajustando a los más chicos también, porque ahí tenés 60% de pobres. En realidad tenes dos tercios de pobres. Nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta. Voltearon la ley de bases, que estaba la recomposición de los jubilados. Con la dinámica que traía la fórmula iban a perder 2 puntos del PBI, nosotros les devolvíamos 1.5. Pero decidieron que no. Fuimos los que planteamos cambiar el tipo de ajuste y poner algo de impuesto para que los jubilados no sufrieran”.