El riesgo país alcanza su máximo del año en medio de la caída de los bonos argentinos

Los mercados financieros argentinos comenzaron la semana con nuevas señales de tensión. El riesgo país subió un 1,9% y alcanzó los 660 puntos básicos, un nivel que representa el máximo registrado en lo que va de 2026 y que vuelve a poner el foco sobre la evolución de la deuda soberana y la confianza de los inversores.

El indicador elaborado por JP Morgan registró el incremento durante la apertura de los mercados, en una jornada en la que los bonos argentinos que cotizan en el exterior mostraban variaciones negativas y las acciones de empresas locales negociadas en Wall Street operaban con resultados dispares.

El avance del índice también se reflejó en la medición informada a las 10:30, cuando el riesgo país sumó 13 unidades y se ubicó nuevamente en los 660 puntos básicos. De acuerdo con los datos disponibles, se trata de su nivel más elevado desde comienzos de noviembre de 2025, en un contexto marcado por el retroceso de los títulos públicos argentinos.

El comportamiento del indicador constituye una referencia relevante para evaluar las condiciones de financiamiento del país. Su evolución está vinculada con la diferencia entre las tasas de interés de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.

Cuanto más alto es el riesgo país, mayor es la sobretasa que debe afrontar un Estado para emitir deuda en comparación con los bonos estadounidenses, considerados como referencia para esa medición. Por esa razón, una suba del índice refleja un encarecimiento potencial del financiamiento y una señal de mayor cautela por parte de los inversores.

Los bonos soberanos profundizan las bajas en el exterior

La suba del riesgo país coincidió con una jornada negativa para los bonos argentinos negociados en los mercados internacionales. Los títulos soberanos registraban este lunes una baja promedio del 0,5%, según la referencia de los bonos Globales emitidos bajo legislación de Nueva York.

La caída de los precios de estos instrumentos se produce en paralelo con el incremento del indicador de JP Morgan. Ambos movimientos forman parte de la evolución del mercado de deuda y de las condiciones que enfrentan los títulos argentinos en el exterior.

Los bonos Globales, que se negocian bajo ley de Nueva York, constituyen una referencia para observar el desempeño de la deuda soberana argentina en moneda extranjera. Durante la jornada, sus cotizaciones mostraban retrocesos que alcanzaban el 0,5%.

La tendencia negativa también se advierte al observar el comportamiento de los bonos denominados hard dollar, que acumulan una caída promedio del 5% durante el último mes.

En un mes, el riesgo país aumentó un 25%

La evolución del índice durante las últimas semanas muestra un deterioro respecto de los valores registrados anteriormente. En el último mes, el riesgo país argentino aumentó 135 puntos básicos, lo que representa una suba del 25%. El indicador mide la brecha de tasas entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense de duración similar. Por lo tanto, su incremento expresa una ampliación de la diferencia de rendimiento exigida por el mercado para mantener deuda argentina frente a esos instrumentos de referencia.

El nivel alcanzado este lunes contrasta con el mínimo que el indicador había registrado durante 2026. Según los datos informados, el riesgo país tocó su piso anual de 403 puntos básicos el 10 de julio.

Desde aquel registro hasta los 660 puntos de la jornada, la referencia financiera experimentó un cambio significativo. El movimiento de las últimas semanas se suma a las bajas de los bonos argentinos en el exterior y refuerza la atención sobre el costo potencial de financiamiento del país.

El máximo alcanzado también remite a los registros de fines de octubre y comienzos de noviembre de 2025. La información disponible ubica el nivel actual como el más alto desde ese período y señala que el índice había llegado a 664 unidades el 4 de noviembre de 2025.

Las acciones argentinas operan con resultados mixtos

En el mercado accionario, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraban un comportamiento dispar. Las acciones operaban entre la estabilidad y las bajas, que rondaban el 1%. A diferencia del movimiento general observado en los bonos soberanos, el desempeño de los papeles argentinos no presentaba una dirección uniforme. Mientras algunos se mantenían estables, otros registraban retrocesos cercanos al 1%.

La evolución mixta de las acciones se produjo en la misma apertura en la que el riesgo país avanzó hasta los 660 puntos básicos y los títulos soberanos anotaron pérdidas promedio del 0,5%.

Los datos de la rueda reflejan así comportamientos diferenciados entre los distintos activos argentinos negociados en el exterior. En el segmento de deuda, las cotizaciones mostraban bajas; en el accionario, en cambio, las variaciones se repartían entre la estabilidad y los descensos.

El dólar oficial y el blue también registran aumentos

En el mercado cambiario, las cotizaciones del dólar mostraban incrementos al comienzo de la semana. El dólar oficial subía $5 y se vendía a $1.540 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue también avanzaba y operaba a $1.555 para la venta. La suba del dólar oficial se registró en la misma jornada en que el riesgo país alcanzó un nuevo máximo anual y los bonos argentinos que cotizan en el exterior continuaron con tendencia negativa.

Por su parte, el dólar blue se ubicaba por encima de la cotización de venta informada para el oficial en el Banco Nación. La referencia del mercado informal se situaba en $1.555, frente a los $1.540 del oficial, con una diferencia de $15 entre ambos valores de venta.

Las cotizaciones cambiarias completaron el panorama de una jornada marcada por movimientos en distintos segmentos del mercado financiero. Mientras los bonos soberanos registraban bajas y el riesgo país aumentaba, las acciones argentinas en Wall Street operaban de manera dispar y las dos referencias del dólar mostraban avances.