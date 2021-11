El riesgo país ya supera los 1.900 puntos y el Banco Central salió a vender para contener al dólar

El riesgo país no encuentra techo. Este martes sube por 11º ronda consecutiva, marca un nuevo récord para 2021 y supera los 1.900 puntos básicos. En tanto, el Banco Central salió desde temprano a vender dólares para mantener el oficial en los $ 100.

El riesgo país, que mide la diferencia que hay en la tasa en la que se endeuda la Argentina versus la que pagan los bonos de Estados Unidos, avanza 1,5%, a 1.905 puntos. El Gobierno no logra disipar la incertidumbre por la capacidad de pago de la Argentina y las demoras en torno al acuerdo con el Fondo Monetario.

Con estos incrementos cotidianos -que reflejan la baja de los bonos argentinos- el riesgo país está cada vez más cerca de los 2.120 puntos que alcanzó el 9 de septiembre del año pasado, un día antes del canje de bonos de la deuda.

"El mercado aún se encuentra a la espera de medidas concretas por parte del gobierno y avances en el acuerdo con el FMI. Esta incertidumbre sigue golpeando a los activos argentinos, mientras el riesgo país no deja de aumentar", señaló el lunes el grupo Cohen.

En lo que va del mes, el indicador de JP Morgan aumentó 11,30%. Trepa al compás del derrumbe de los bonos, que ya perdieron el 60% desde que se realizó el canje.

Este martes, el AL30 cae 2%, mientras que el AL 35 pierde 1,3% y el GD46 cede 1,5%.

A nivel mundial, los mercados reaccionan con bajas de hasta 1,5% (Dow Jones) a las declaraciones de Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal que indicó que la amenaza de una "inflación alta y persistente" aumentó en Estados Unidos y que la FED (el Banco Central norteamericano) considerará la posibilidad de retirar los estímulos más rápidamente.

Luego de varios meses de insistir en que la suba de precios no iba a durar y que se debía a factores transitorios ligados a la recuperación, Powell declaró ante la Comisión Bancaria del Senado que "probablemente ha llegado el momento de dejar de usar esa palabra" y que "los riesgos de una inflación más persistente han aumentado".

En tanto, el dólar blue avanza 50 centavos, a $ 201,50. El tipo de cambio oficial subió 14 centavos el lunes a $ 100,94. Pero este martes, el Banco Central salió a vender y bajó la cotización a $ 100,93.

"En la última rueda de noviembre se activaron desde temprano las ventas del BCRA", indicó ni bien abrió la rueda Gustavo Quintana, de PR Mercado de Cambios.?

En las últimas dos ruedas el dólar mayorista se incrementó 26 centavos y lleva un aumento de 1,2% en el mes, cuando solo falta la rueda de este martes para terminar.

El lunes, en una rueda con altísimo volumen operado -US$ 828 millones, el monto más alto desde octubre de 2019-, el Central tuvo que salir a vender US$ 70 millones para asistir al mercado. "Inminencia del fin de mes y anticipos de adecuación a las nuevas normas impactaron en el volumen negociado en el segmento de contado", señaló el operador Gustavo Quintana.

En medio de la incertidumbre económica, las miradas están puestas en cómo reaccionará esta semana el Banco Central. La semana pasada, la autoridad monetaria aprovechó la buena liquidación de divisas del agro -que aportó más de US$500 millones-, y logró cerrar la semana con compras netas por US$ 90 millones, tras 4 semanas consecutivas de saldo negativo.

Entre los dólares financieros, el MEP sube 1,4%, a $ 199,66. El contado con liqui cae 0,7%, a $ 214,18.