En lo que va del año, el Gobierno gestionó $100 millones para el sector tabacalero

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia hizo conocer un informe anual a través del cual se detalla que la Secretaría de Desarrollo Productivo, a cargo del licenciado Emilio Ramaci, entregó $ 81.421.574,59 millones sobre un total de $ 100.885.315,39 gestionados para el conjunto de productores tabacaleros del departamento Santa Rosa. Dichos montos corresponden a distintos conceptos ingresados desde el Fondo Especial del Tabaco (FET) entre el 20 de febrero y el 23 de octubre de este año, así como los pagos efectuados.



“De esta manera, queremos mostrar transparencia para que cualquier persona acceda a esta información. Todos los meses se acreditaron fondos, y en los últimos diez días transferimos más de 40 millones en pagos de retribuciones al Sector Tabacalero. Son 81 millones más otro tanto que ya tenemos en la cuenta y que acordamos destinar para la cosecha. Se pagarán en los primeros días de diciembre”, explicó Ramaci.



El informe es público, “lo tenemos publicado en el portal del Gobierno y en las redes sociales oficiales”, agregó.



Galpones, Créditos e insumos



“Con los tabacaleros hay tres tipos de asistencia que hemos gestionado este año: el Plan Galpones, por el que ya recibimos la mitad, compramos materiales y ya solicitamos el resto a Nación; los Créditos de Desarrollo Productivo, fondos que ingresaron el 23 de octubre y esa misma semana se consensuó con la Cámara a través de la Mesa de Unidad para hacer una reserva hasta la primera semana de diciembre para que los productores hagan las labores y afronten los gastos de cosecha; y el tercer rubro es el de los insumos para la campaña que ya se inició, que, como saben, son $ 14 millones que no llegaron todavía a la provincia y que, por una decisión del CPN Aldo Sarquís, la empresa Agroindustrias Catamarca S.E. (AICAT S.E.) auxilió con capital provincial para la compra de fertilizante, para que se aplique a tiempo, cosa que ocurrió”, indicó.



Con respecto al Plan Galpones, el funcionario comentó que “recibimos $ 13.908.950 que se destinó a la compra de materiales. Una vez enviada la rendición a Nación, el 3 de septiembre hemos solicitado por nota al Fondo Especial del Tabaco el saldo para concluir esta compra y cubrir la mano de obra, ya que la modalidad del plan es la entrega 'llave en mano' de los productores. Todavía estamos esperando que nos envíen esos fondos para terminar de ejecutarlo”.



Auxilio de AICAT



En cuanto a los fondos para estos insumos adeudados por el FET a Catamarca, los mismos fueron solicitados por nota el 12 de junio pasado y son por un total de $ 14.273.329,20. “Hasta la fecha seguimos gestionando en la Coordinación Nacional, y esperando una pronta respuesta. “El adelanto que hizo AICAT fue para cubrir la necesidad biológica, urgente, de iniciar la campaña ya que si el productor no contaba con los insumos se iba a pasar el momento y después no iba a ser posible plantar; los productores agradecieron esta gestión”, recalcó el secretario. Con este auxilio, AICAT adquirió 166 toneladas de fertilizante Hidrocomplex, necesario para cubrir las 332 hectáreas efectivamente plantadas según consta en las planillas del registro oficial.



Como se sabe, por sus características, se trata del único departamento con ese tipo de producción en la jurisdicción provincial, que este año registró a 72 productores.



Como se puede observar, el Tabaco es una economía regional de importancia económica para los santarroseños, ya que genera movimiento de trabajadores, maquinaria, insumos, herramientas y compra-venta de bienes y servicios. Y el Gobierno provincial trabaja con transparencia para lograr que ésta se desarrolle en las condiciones adecuadas.



Dotación de Personal



Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Programas Especiales incrementó la dotación de personal profesional para atención en la División Tabaco, contando actualmente con el siguiente personal para las tareas a su cargo:

Ing. Agron. Fernando Herrera, Ing. Agron. Mauricio Bosio, Ing. Agron. Facundo Melnik, C.P.N Adriana Perez, Lic. Rosana Villafañe, Dra. Natalia Santillan, Tec. Sergio Seco y Tec. Emilio Diaz.



Equipo Administrativo:



Ariel Aguero, Verónica Brion, Fernando Ramayo, Nahuel Diaz, Alejandro Gordillo y Jessica Sotomayor.