En medio de la caída de reservas, el Gobierno admitió que el acuerdo con el FMI podría incluir nuevos desembolsos

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que negocia el Gobierno para reprogramar la devolución de U$S44.000 millones podría incluir nuevos desembolsos de dólares desde el organismo de crédito. Así lo reconoció este martes el representante argentino ante el FMI y uno de los negociadores de la deuda, Sergio Chodos.

El funcionario dijo que el Poder Ejecutivo espera poder contar con el acuerdo “lo antes posible" pero que sería “altísimamente (sic) conveniente" que se firme antes de abril y “absolutamente necesario” para antes de julio de 2021. Eso es así porque el cronograma de vencimientos de deuda con el Fondo y con el Club de París incluye pagos de deuda considerables en mayo y septiembre.

“La intención del Gobierno siempre fue mantener la exposición (de deuda ante el FMI) e ir renegociando lo que se necesite para pagar. Esa es la intención. También es cierto que podría haber necesidades (de financiamiento) un poco por arriba, que podrían llegar a ocurrir. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del de antes. La intención es ir saliendo, no volver a entrar”, dijo Chodos, y de esa forma sugirió que el próximo acuerdo financiero con el Fondo podría incluir desembolsos adicionales.

El acuerdo original firmado por el entonces presidente Mauricio Macri y la directora gerente del FMI Christine Lagarde, en septiembre de 2018, implicaba que el país contaba con un “derecho” de préstamo por parte del organismo por un total de U$S57.100 millones. El Fondo solo llegó a enviar U$S44.000 millones antes del cambio de Gobierno. Ya cuando asumió Alberto Fernández, el flujo trimestral de esos dólares hacia el Tesoro se interrumpió.

“Recordemos que un programa tiene sus tiempos internos, entonces además de la negociación, encontrar una visión común con el staff y después acordar con ellos el camino a seguir, además queda la aprobación del directorio y nosotros pusimos la condición de que pase por el Congreso Nacional”, afirmó Chodos. “Cuanto antes para acá esté, si se entiende que avanzamos suficientemente rápido y tenemos un buen programa que comprenda las necesidades de la Argentina, mejor”, concluyó.

El FMI ya adelantó que una misión del organismo volverá a visitar Buenos Aires a mediados de noviembre, luego del primer desembarco a principios de este mes. El staff técnico buscará mantener reuniones con funcionarios del equipo económico, empresarios, economistas y sindicalistas.

La propia directora del Fondo Monetario Kristalina Georgieva apoyó las últimas medidas que anunció Guzmán para tratar de achicar la brecha cambiaria, que el FMI reconoció como uno de los principales problemas de la economía argentina en este momento. De todas formas, el organismo advirtió que el Gobierno necesita “brindar una hoja de ruta para saber cuál es la dirección que está adoptando y cómo sabemos que está alcanzando el destino que se busca”, dijo Georgieva.